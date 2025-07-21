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Вівторок, 22 Липня, 2025
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Кричуща корупція: Посадовця “Лісів України” викрито на незаконному збагаченні майже на 8 млн грн

Корупція
Оновлено:
Автор Klinova Vladislava
Лісова галузь під прицілом: Топ-посадовець ДП «Ліси України» затриманий за незаконне збагачення
Лісова галузь під прицілом: Топ-посадовець ДП «Ліси України» затриманий за незаконне збагачення

Державне бюро розслідувань (ДБР) здійснило гучне затримання, викривши кричущу корупційну схему на найвищому рівні державного управління. Керівника державного підприємства «Ліси України», посадовця категорії «А», було затримано за підозрою у незаконному збагаченні на суму понад 7 мільйонів 900 тисяч гривень, інформує Завтра.UA.

Масштаби незаконного збагачення

За даними досудового розслідування, лише за 2021 рік затриманий посадовець фактично став власником елітної нерухомості в самому центрі Києва, восьми земельних ділянок, вантажного автотранспорту, а також значно примножив свої грошові активи на банківських рахунках.

Схеми легалізації та приховування майна

З метою приховати справжнє джерело походження незаконно набутого майна, посадовець вдавався до складної та цинічної схеми легалізації, залучивши до неї своє близьке оточення. Зокрема, елітну квартиру на Печерську, вартістю понад 9 мільйонів гривень, було оформлено на його близького товариша, який, як виявилося, не мав жодного стосунку до її придбання. Усі переговори з продавцем, вибір об’єкта, укладання договорів та розрахунки проводила дружина підозрюваного, діючи від імені «номінального» власника.

Аналогічні дії були застосовані і щодо оформлення земельних ділянок та транспорту: використовувалися підставні особи та фіктивні договори. Більшість платежів здійснювались готівкою або з рахунків третіх осіб, що є типовою ознакою приховування незаконних операцій.

При цьому законні доходи посадовця не могли покрити навіть третину його витрат. Слідство оцінило підтверджену різницю між офіційними статками та реальними активами щонайменше у 7 мільйонів 925 тисяч гривень, що свідчить про масштабне незаконне збагачення.

Підозра та можливе покарання

Посадовця затримано за підозрою у незаконному збагаченні (ст. 368-5 Кримінального кодексу України). Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, що є суворим покаранням за подібні злочини.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Процесуальне керівництво у цій справі здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як керівник Держгеокадастру збагатився на мільйони за рахунок громад.

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