Державне бюро розслідувань (ДБР) здійснило гучне затримання, викривши кричущу корупційну схему на найвищому рівні державного управління. Керівника державного підприємства «Ліси України», посадовця категорії «А», було затримано за підозрою у незаконному збагаченні на суму понад 7 мільйонів 900 тисяч гривень, інформує Завтра.UA.

Масштаби незаконного збагачення

За даними досудового розслідування, лише за 2021 рік затриманий посадовець фактично став власником елітної нерухомості в самому центрі Києва, восьми земельних ділянок, вантажного автотранспорту, а також значно примножив свої грошові активи на банківських рахунках.

Схеми легалізації та приховування майна

З метою приховати справжнє джерело походження незаконно набутого майна, посадовець вдавався до складної та цинічної схеми легалізації, залучивши до неї своє близьке оточення. Зокрема, елітну квартиру на Печерську, вартістю понад 9 мільйонів гривень, було оформлено на його близького товариша, який, як виявилося, не мав жодного стосунку до її придбання. Усі переговори з продавцем, вибір об’єкта, укладання договорів та розрахунки проводила дружина підозрюваного, діючи від імені «номінального» власника.

Аналогічні дії були застосовані і щодо оформлення земельних ділянок та транспорту: використовувалися підставні особи та фіктивні договори. Більшість платежів здійснювались готівкою або з рахунків третіх осіб, що є типовою ознакою приховування незаконних операцій.

При цьому законні доходи посадовця не могли покрити навіть третину його витрат. Слідство оцінило підтверджену різницю між офіційними статками та реальними активами щонайменше у 7 мільйонів 925 тисяч гривень, що свідчить про масштабне незаконне збагачення.

Підозра та можливе покарання

Посадовця затримано за підозрою у незаконному збагаченні (ст. 368-5 Кримінального кодексу України). Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, що є суворим покаранням за подібні злочини.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Процесуальне керівництво у цій справі здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як керівник Держгеокадастру збагатився на мільйони за рахунок громад.