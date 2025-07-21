У відповідь на постійну ракетну загрозу з боку Російської Федерації, Україна активно обмірковує впровадження мобільних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП). Ця новація має на меті не лише посилити безпеку призовників та працівників, а й значно підвищити ефективність мобілізаційних заходів в умовах війни, інформує Завтра.UA.

Чому мобільні ТЦК?

Ідея створення мобільних ТЦК виникла як відповідь на агресивні дії Росії, яка регулярно обстрілює стаціонарні об’єкти ТЦК СП. Народний депутат Федір Веніславський, коментуючи цю ідею для Новини.LIVE, наголосив, що такі атаки є частиною гібридної війни, спрямованої на залякування українських громадян.

“Росія намагається залякати громадян, створюючи небезпеку у традиційних місцях розташування ТЦК та СП”, – зазначив Веніславський. – “Тому мобільні центри, які працюватимуть на основі підзаконних актів Кабінету міністрів або Командування Збройних сил, мають право на існування”.

Законодавча база та технологічна готовність

За словами Веніславського, для впровадження мобільних ТЦК немає законодавчих перепон. Чинні норми не обмежують розташування таких установ лише фіксованими локаціями.

Більше того, ухвалений у 2023 році закон про посилення мобілізації та активна цифровізація мобілізаційних процесів значно спрощують роботу мобільних центрів. Завдяки сучасним технологіям, такі пункти зможуть ефективно працювати з базами даних та забезпечувати необхідний зв’язок.

Наступні кроки

Хоча ідея мобільних ТЦК є перспективною та обґрунтованою, остаточне рішення щодо її запровадження ухвалюватиме керівництво Верховної Ради. Наразі це питання перебуває поза безпосередньою компетенцією Федора Веніславського.

Нагадаємо, раніше Сирський анонсував кардинальні зміни в роботі ТЦК.