НАБУ демонструє повну недієздатність та потребує тотального перезавантаження, – військовий

Національне антикорупційне бюро України продемонструвало повну недієздатність і тотальний провал у роботі як державний орган. Про це після затримання агентів ФСБ в НАБУ на своїй сторінці у Facebook заявив військовий Сергій Штепа, пише from-ua.org.

«Сьогодні прочитав новину, яка, чесно кажучи, шокувала. Виявляється, в антикорупційних органах, у тому ж самому НАБУ, сидять люди, які працюють на росію. Їх прямо називають «кротами». Вони передають секретну інформацію в москву, торгують із росіянами і допомагають нашим олігархам тікати за кордон, щоби уникнути відповідальності. Це все виглядає як повний провал у роботі НАБУ. Такий орган у такому стані — просто не працює», – написав Штепа.

На його думку, військові втрачають віру у справедливість, коли дізнаються про зрадників у таких органах як НАБУ.

«Поки ми служимо, в Києві в теплих офісах сидять російські агенти й допомагають руйнувати країну зсередини. Це не просто зрада. Це удар у спину кожному, хто воює за Україну», – наголосив військовослужбовець.

Зокрема, він прокоментував викриття у зраді народного депутата ОПЗЖ Федора Христенка: «У голові не вкладається, як під час війни у нашому тилу під носом у керівництва НАБУ його співробітники СИСТЕМНО (!!!) співпрацювали з російськими спецслужбами! І виявили їх лише на третій рік війни! Як от, нардеп-зрадник від ОПЗЖ Федір Христенко. До речі, мав тотальний вплив на роботу Бюро. І це при тому, що він – офіційний агент фсб! Саме через нього вдалося втекти з України бізнесмену Боголюбову, якому світило кримінальне провадження».

Також Штепа звернув увагу на те, що в українських державних установах досі мають змогу працювати співробітники, які мають родичів в РФ.

«Ще один із керівників НАБУ – Руслан Магамедрасулов – прикривав батька з російським паспортом, який продавав технічну коноплю в рф. А сам спокійно відпочивав на Тенерифе. І це в час, коли наші побратими тримали оборону на передовій!», – зазначив військовий.

У підсумку він запропонував негайно перевірити НАБУ та інші антикорупційні органи на предмет агентурних проникнень РФ.

Нагадаємо, СБУ та Офіс Генпрокурора викрили агентурне проникнення ФСБ до НАБУ. Затримано співробітника Центрального апарату НАБУ Віктор Гусарова, який працював в елітному закритому підрозділі «Д-2» та шпигував для російських спецслужб. Також у державній зраді викрито чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка. За матеріалами справи, він був топовим агентом ФСБ (резидентом) і відповідав за посилення російського впливу на НАБУ. На веденні бізнесу в Росії викрито одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.