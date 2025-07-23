Працівники Служби безпеки України (СБУ) затримали колишнього директора Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської держадміністрації (КМДА). Його підозрюють у привласненні майже 75 мільйонів гривень, призначених для паліативної допомоги тяжкохворим киянам. Затримання відбулося в рамках масштабного розслідування програми «Турбота. Назустріч киянам», інформує Завтра.UA.

Масштабна схема розкрадання бюджетних коштів

За даними слідства, екс-посадовець, який обіймав посаду протягом 2022-2025 років, був одним з організаторів злочинної схеми. Під його керівництвом чиновники КМДА укладали фіктивні договори з підконтрольними компаніями, які нібито мали безкоштовно постачати ліки, продукти харчування та надавати послуги тяжкохворим громадянам.

Натомість, половина бюджетних коштів, виділених на ці потреби, витрачалася фігурантами на оренду та придбання автомобілів преміум-класу та елітної нерухомості. Щоб приховати оборудку, організатори оформлювали це майно нібито для потреб пацієнтів, вносячи фейкові записи до звітної документації. Зокрема, до документів вносилися неправдиві дані про послуги, які не надавались, наприклад, про використання велотренажерів пацієнтами, які не можуть підвестися з ліжка.

Затримання та оголошення підозри

Окрім екс-директора департаменту, співробітники СБУ затримали трьох представників столичних фірм, які “відмивали” викрадені гроші, видаючи їх за надання безкоштовних послуг, а готівку передавали організаторам схеми.

На підставі зібраних доказів, екс-директору департаменту КМДА та трьом підконтрольним йому підприємцям повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану).

Раніше затримані фігуранти та подальші дії

Навесні цього року СБУ вже викрила перших фігурантів у цій справі – двох заступників керівника зазначеного департаменту КМДА, очільника столичної психлікарні та їхнього спільника. Також за цією ж статтею кваліфіковано злочини з боку «тіньового» куратора Департаменту КМДА, який наразі переховується за кордоном.

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи з викриття злочинної схеми проводили співробітники СБУ у місті Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, раніше на Київщині викрито масштабну корупцію у ТЦК.