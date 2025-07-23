У ніч проти 23 липня Росія здійснила масштабну атаку дронами-камікадзе по кількох областях України. Ворожі безпілотні літальні апарати (БпЛА) були зафіксовані на півночі, півдні та в центрі країни. У Сумах і Кривому Розі пролунали вибухи, що призвели до пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, інформує Завтра.UA.

Сумщина: Знеструмлення та пошкодження інфраструктури

Близько 01:10 години ночі дрони заходили на Сумщину з північного сходу. У місті Суми зафіксовані вибухи, після яких у деяких районах зникло світло.

За інформацією Сумської обласної військової адміністрації (ОВА), внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі було знеструмлено частину споживачів Сумського району. Медичні заклади та інші важливі об’єкти перейшли на резервне живлення.

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що роботи з відновлення електропостачання тривають, проте повернення світла може зайняти певний час. Виконувач обов’язків мера Сум Артем Кобзар зазначив, що всі відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації.

Кривий Ріг: Влучання у підприємство та житлові будинки

У Кривому Розі близько 01:10 ночі пролунали вибухи, зафіксовано захід дронів із західного напрямку. Керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про влучання “шахедів” у підприємство та приватні будинки.

На місці влучань виникли пожежі. Триває аварійно-рятувальна операція та гасіння вогню. Інформація про постраждалих наразі відсутня, наслідки атаки встановлюються.

Рух БпЛА по регіонах:

Полтавщина: БпЛА з Сумщини увійшли на північний схід області та курсували у південно-західному напрямку.

БпЛА з Сумщини увійшли на північний схід області та курсували у південно-західному напрямку. Чернігівщина: Дрони рухались у бік Ніжина, фіксувались також на півдні області.

Дрони рухались у бік Ніжина, фіксувались також на півдні області. Запорізька та Дніпропетровська області: Оголошувалася ракетна небезпека.

Оголошувалася ракетна небезпека. Херсонщина й Миколаївщина: Зафіксовано рух ворожих БпЛА із заходу на схід.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА із заходу на схід. Нікополь і Кам’янське: БпЛА помічені на північ від міст, курс – західний.

Нагадаємо, ораніше стало відомо, що Росія готує “війну на трильйон доларів”: Буданов розкрив шокуючі плани Кремля до 2036 року.