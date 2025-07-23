Державний департамент США підтримує дипломатичний шлях як єдину можливість для припинення війни. Сполучені Штати Америки позитивно відреагували на ініціативу щодо проведення третього раунду переговорів між Україною та Російською Федерацією, який, ймовірно, відбудеться у Стамбулі. Про це заявила речниця американського Державного департаменту Теммі Брюс, інформує Завтра.UA.

Дипломатія – єдиний шлях до миру

Теммі Брюс наголосила, що Вашингтон наполягає на тому, що шлях дипломатії та конструктивного діалогу залишається єдиною можливістю для припинення розпочатої РФ війни.

“Ми знаємо про запланований третій раунд переговорів, який обговорюється між двома сторонами. Ми продовжуємо заохочувати до прямих переговорів між Росією й Україною з метою досягнення всеохоплюючого припинення вогню та остаточного мирного врегулювання шляхом переговорів”, — зазначила Брюс.

Принципи добросовісності та взаємної поваги

За словами Брюс, Білий дім підтримує лише ті переговори, які базуються на принципах добросовісності, взаємної поваги та конструктивного підходу. Вона підкреслила, що саме такий діалог є єдиним реалістичним шляхом до завершення збройного конфлікту.

Всебічна підтримка України триватиме

Представниця Держдепу додала, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні всебічну підтримку. Зокрема у сфері безпеки та оборони, доти, доки Росія не припинить свою агресію.

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