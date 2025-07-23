Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський в ексклюзивному інтерв’ю The Washington Post наголосив на гострій потребі України в більшій кількості систем протиповітряної оборони та ракет від США та Європи. Він також закликав до скасування обмежень адміністрації Байдена на удари вглиб російської території. Це за його словами, є ключовим для стримування агресії. Заяви Сирського прозвучали на тлі посилення російських обстрілів українських міст та труднощів із мобілізацією військ, інформує Завтра.UA.

Атаки РФ та необхідність ППО

Росія цього літа завдає руйнівних ударів по українських містах, щоночі обстрілюючи мирних жителів балістичними ракетами та сотнями бойових безпілотників. Ці атаки спричинили розчарування в Білому домі та спонукали Дональда Трампа схвалити новий план посилення військового арсеналу Києва, дозволивши європейським країнам купувати зброю американського виробництва для України.

Генерал Сирський зазначив, що нові постачання протиповітряної оборони, включаючи американські ракети Patriot, безпілотники-перехоплювачі та легку авіацію, допоможуть запобігти російським атакам. Він також підкреслив, що більше ракет середньої та великої дальності, таких як американські ATACMS та німецькі Taurus, без обмежень на їхнє використання, дозволить Україні уповільнити виробництво російської зброї шляхом ударів по інфраструктурі, що виробляє ракети та безпілотники.

«Вони ціляться практично по всьому — аеродромах, населених пунктах, об’єктах інфраструктури», — сказав Сирський про дії Росії. «Тому, звичайно, нам потрібні поставки балістичних ракет, щоб мати змогу дати ворогові гідну відсіч».

Зміна позиції Трампа та перспективи допомоги

«Наявність будь-якої ракетної зброї сама по собі є стримуючим фактором», – додав Сирський, висловивши надію, що завдяки позиції президента Трампа процес постачання зброї буде значно легшим.

Сирський відмовився коментувати наявність потужних систем ATACMS в Україні, але підтвердив, що нова партія американських ракет врятує життя українців.

Пропозиція Дональда Трампа щодо озброєння України, за якою європейські країни надсилатимуть озброєння з власних запасів, а потім купуватимуть нові системи для себе у Вашингтона, знаменує значну зміну його політики. Ця ініціатива з’явилася на тлі зростаючого розчарування через безперервні бомбардування України Росією та нездатність досягти прогресу в мирних переговорах. Трамп також пригрозив жорсткими санкціями проти Москви, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто угоди про припинення бойових дій.

Дефіцит озброєння та проблеми мобілізації

Окрім недостатності протиповітряної оборони та ракетного озброєння, сухопутні війська України, які значно поступаються за чисельністю на передовій, відчувають нестачу 155-мм артилерійських снарядів і потребують додаткового постачання бронетехніки. «У нас є високомотивовані та сміливі солдати, які можуть просуватися вперед, — сказав Сирський, — але їм потрібні сучасні, надійні засоби захисту».

Генерал Сирський визнав, що перекидання більшої кількості військ на фронт залишається серйозною проблемою, і підтвердив, що «все, що пов’язано з мобілізацією, є дуже конфіденційною інформацією». Росія інтенсивно цілиться на ці мобілізаційні зусилля як за допомогою пропаганди, так і бомбардування центрів вербування.

Україна розпочала експериментувати з програмою мобілізації молоді віком від 18 до 24 років для укладання річних контрактів. Однак, як показало нещодавнє опитування, для понад половини респондентів «мотивацією є більше грошей». Сирський зазначив, що збільшення оплати може призвести до більшої кількості заявників, визнавши, що Росія має значно більші ресурси для фінансового заохочення контрактників.

Спадщина Сирського та Курська операція

Затримка рішення США дозволити деякі транскордонні удари за допомогою ATACMS вперше допомогла змінити ситуацію в Харкові. Сирський зазначив, що він та його команда доклали значних зусиль, щоб довести необхідність використання далекобійної зброї на території РФ.

Курська операція, розроблена Сирським для відволікання російських військ, призвела до захоплення близько 500 квадратних миль російської території. Хоча це підвищило моральний дух українських військових та цивільного населення, критики стверджували, що план також зробив частини лінії фронту вразливими.

Майже рік потому інтенсивний російський контрнаступ витіснив Україну майже з усіх частин Курську, які вона колись контролювала, і чинить сильний тиск на схід Донецької області. Російські війська також вперше намагаються прорватися до Дніпропетровської області.

Сирський твердо дотримується думки, що Курська операція була важливим планом, який завадив прагненням Росії захопити більше територій і послабив тиск на деякі ділянки обложеного східного фронту. За його словами, за минулий рік приблизно третина російських керованих авіабомб була використана в Курській області, а не в Україні. Він також зазначив, що російські волоконно-оптичні безпілотники та північнокорейські війська (близько 20 000 осіб) вперше з’явилися на полі бою саме в Курській області.

Напередодні 60-річчя

Цього тижня Сирському виповнюється 60 років, і він досягне пенсійного віку, встановленого Україною для військової служби. Однак він відкинув будь-які натяки на відставку. За його словами, його мотивує «розуміння особистої ролі в процесі захисту нашого населення, наших громадян».

Сирський додав, що йому найкомфортніше почуватися поруч із піхотою на передовій, і його помічники очікують, що саме там він проведе своє 60-річчя. Він залишив це питання відкритим, додавши зі сміхом: «Це залежить від Бога і від мого президента».

Нагадаємо, раніше Сирський анонсував кардинальні зміни в роботі ТЦК.