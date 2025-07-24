Богдан Кротевич дрейфує в бік Офісу президента – політолог

Екс-начальник штабу 12-ї бригади НГУ «Азов» Богдан Кротевич («Тавр») підтримує наративи, які можуть послабити боротьбу з корупцією. Про це на своїй сторінці у Facebook написав політичний аналітик Володимир Цибулько.

Політолог піддав жорсткій критиці допис Кротевича, який у своєму Telegram-каналі розкритикував НАБУ, САП та Генпрокуратуру та закликав керівника НАБУ Семена Кривоноса піти у відставку через те, що в Бюро «комфортно почувалися агенти РФ».

«Критикуючи НАБУ, САП та Генпрокуратуру, Кротевич обійшов увагою роль Офісу Президента та Андрія Єрмака у тиску на антикорупційні органи. Враження від такої вибіркової картини таке: «Тавр» дрейфує у бік ОП, підтримуючи наративи, що можуть послабити боротьбу з корупцією”, – зауважив Цибулько.

На його думку, Кротевич грає на руку української корупції, а подібні заяви шкодять репутації «Азова» та допомагають корупціонерам.

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