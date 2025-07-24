Колишня виконувачка обов’язків голови міжрайонної спеціалізованої психо-неврологічної МСЕК у Чернівцях, Тетяна Ринжук (раніше відома як Погурська та Козирчук), привертає увагу своїми щорічними змінами прізвищ. А також значними подарунками, отриманими від чоловіків, при цьому декларуючи скромну офіційну зарплату. Ця інформація стала відома завдяки реєстру декларацій, на який посилається «Главком», інформує Завтра.UA.

Розкішні подарунки на тлі скромної зарплати

Згідно з декларацією за 2023 рік, Тетяна Ринжук, тоді ще Погурська, задекларувала річну зарплату близько 250 тис. грн. Проте, у тій же декларації вона відобразила негрошовий подарунок на суму 500 тис. грн від чоловіка Вадима – автомобіль Mercedes-Benz GLC 2016 року випуску. Це свідчить про значну диспропорцію між офіційними доходами та вартістю отриманих подарунків.

Калейдоскоп прізвищ і нові подарунки

У 2024 році Тетяна Ринжук знову змінила прізвище на Козирчук, після розлучення, яке відбулося в лютому минулого року. У цей період експосадовиця МСЕК також отримала коштовні подарунки: 700 тис. грн від теперішнього чоловіка Івана, 481,6 тис. грн від колишнього чоловіка Вадима та 199 тис. грн від громадянки Наталії Ілащук.

Загадкові “зникнення” сотень тисяч гривень

Через місяць після оприлюднення електронної декларації за 2024 рік, лікарка внесла до неї суттєві зміни, значно скоригувавши вартість подарунків. Сума виявилася у кілька разів меншою – лише 50 тис. грн. Крім того, у минулорічній декларації були додані відомості про позику на 559 тис. грн від шести громадян. У виправленій декларації за 2024 рік сотні тисяч гривень, які раніше були задекларовані, “випарувалися”, а пані Тетяна знову змінила прізвище – цього разу на Ринжук. У декларації перед звільненням (січень-березень 2025 року) Тетяна Ринжук вказала черговий подарунок від нового чоловіка – 70 тис. грн.

Іван Ринжук: Від “Калинівського ринку” до зв’язків з українською амбасадоркою

Теперішній чоловік декларантки, Іван Ринжук, є не менш цікавою фігурою. У минулому він очолював комунальний «Калинівський ринок» у Чернівцях та фігурував у кримінальних справах щодо мільйонних махінацій. Хоча згодом суди виправдали Ринжука за обвинуваченнями у привласненні коштів, ухиленні від сплати податків та хабарництві, його ім’я залишається в публічному просторі.

За даними аналітичної системи YouControl, Іван Ринжук є власником кількох компаній, зокрема у сфері нерухомості та торгівлі. Особливу увагу привертає той факт, що у липні 2024 року він продав фірму «Блу-Лайт Сіті Груп» (попередня назва «Виробнича компанія «Джемма»). У період з 2010 по 2015 роки цією компанією керувала та була серед співзасновників (до осені 2021 року) Олеся Ілащук, яка зараз обіймає посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Болгарії. Цей зв’язок додає нових питань до вже існуючої історії навколо Тетяни Ринжук та її оточення.

Нагадаємо, раніше екскерівниці Хмельницької МСЕК суд продовжив арешт і вкотре зменшив суму застави.