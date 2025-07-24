Верховна Рада України ухвалила важливий закон № 4467-IX, який відкриває нові можливості для громадян старшого віку. Тепер чоловіки та жінки віком понад 60 років матимуть змогу добровільно проходити військову службу за контрактом у Збройних силах України. Це рішення має на меті розширити кадровий потенціал ЗСУ, залучаючи досвідчених та мотивованих громадян до оборони країни, інформує Завтра.UA.

Умови контракту для осіб 60+ та процедура його укладання

Для того, щоб укласти контракт на військову службу, особи старше 60 років повинні відповідати певним вимогам. Передусім, військово-лікарська комісія (ВЛК) має визнати їх придатними до військової служби за станом здоров’я.

Крім того, необхідно отримати письмову згоду від командира військової частини, з якою планується укладати контракт. Для осіб офіцерського складу такий лист-згода додатково потребує погодження з Генеральним штабом ЗСУ.

Контракт для осіб 60+ укладається з випробувальним терміном до шести місяців. Термін дії першого контракту становить один рік, з можливістю його пролонгації ще на один рік.

Можливості дострокового припинення контракту

Дострокове припинення контракту можливе у кількох випадках:

Скасування воєнного стану.

Не проходження випробувального терміну.

Службова невідповідність.

Як зазначила у коментарі сайту ТСН.ua адвокатка Марина Бекало, процедура укладання контракту з особами 60+ практично не відрізняється від загального порядку, за винятком отримання згоди від командира військової частини, а для офіцерського складу – погодження з Генштабом ЗСУ.

Чи можливо примусити до підписання контракту?

У соціальних мережах поширюється інформація про нібито можливість Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зупиняти осіб віком 60+ з метою примусового підписання контракту. Однак адвокатка Марина Бекало спростувала ці чутки, наголосивши, що подібні дії не мають практичного сенсу.

“Примусити підписати контракт на проходження військової служби неможливо, оскільки служба є добровільною, та для таких осіб встановлюється випробувальний термін. У разі службової невідповідності чи не проходження випробування, з такими особами розривається контракт. Отже, зупиняти на вулицях осіб 60+ з метою змусити підписати контракт немає жодного практичного сенсу”, – пояснила пані Бекало.

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