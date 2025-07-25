З нового навчального року українські школярі почнуть вивчати енергоефективність — тему, що стане невід’ємною частиною освітньої програми. Це рішення, ініційоване Міністерством освіти і науки України (МОН), спрямоване на формування усвідомленого ставлення до раціонального використання ресурсів. Це є критично важливим для країни, чия енергосистема зазнає пошкоджень внаслідок російської агресії. Про це повідомив Міністр освіти і науки Оксен Лісовий, інформує Завтра.UA.
Інтеграція без додаткового навантаження
Важливою особливістю нової ініціативи є те, що тема енергоефективності буде інтегрована в уже існуючі навчальні програми, такі як «Пізнаємо природу», STEM, «Довкілля», «Технології», «Природничі науки» та інші. Це дозволить уникнути додаткового навантаження на учнів та зробить уроки більш актуальними та прикладними. А також забезпечить глибоке розуміння теми без перевантаження навчального процесу.
«Уроки енергоефективності» в межах проєкту LEARN
«Уроки енергоефективності» є частиною ширшої ініціативи з впровадження теми зеленої енергетики в освіту, що реалізується в межах проєкту LEARN. Цей проєкт спрямований на те, щоб допомогти учням усвідомити важливість раціонального використання ресурсів та сприяти розвитку відповідального ставлення до навколишнього середовища. Реалізація проєкту здійснюється Міністерством освіти і науки України спільно зі Всеукраїнською благодійною організацією «Інститут місцевого розвитку» за підтримки Світового банку.
Ретельна підготовка до впровадження
МОН провело значну підготовчу роботу для успішного впровадження цієї теми.
- Першим кроком стало масштабне навчання для вчителів, у якому взяли участь понад 2 200 педагогів.
- Другим етапом була розробка спеціальних посібників для 4–11 класів, що містять інформацію для проведення як урочних, так і позаурочних активностей.
Для забезпечення максимально ефективної інтеграції також розроблено серію вебінарів для вчителів. Вони містять практичні рекомендації щодо того, як гармонійно вбудувати тему енергоефективності в навчальні програми, актуалізуючи вже наявні теми, а не створюючи нові.
Ця ініціатива є значним кроком у напрямку виховання свідомих та відповідальних громадян України, готових до викликів сучасного світу та дбайливого ставлення до ресурсів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд планує збільшити держзамовлення на техспеціальності на 27,6%.