З нового навчального року українські школярі почнуть вивчати енергоефективність — тему, що стане невід’ємною частиною освітньої програми. Це рішення, ініційоване Міністерством освіти і науки України (МОН), спрямоване на формування усвідомленого ставлення до раціонального використання ресурсів. Це є критично важливим для країни, чия енергосистема зазнає пошкоджень внаслідок російської агресії. Про це повідомив Міністр освіти і науки Оксен Лісовий, інформує Завтра.UA.

Інтеграція без додаткового навантаження

Важливою особливістю нової ініціативи є те, що тема енергоефективності буде інтегрована в уже існуючі навчальні програми, такі як «Пізнаємо природу», STEM, «Довкілля», «Технології», «Природничі науки» та інші. Це дозволить уникнути додаткового навантаження на учнів та зробить уроки більш актуальними та прикладними. А також забезпечить глибоке розуміння теми без перевантаження навчального процесу.

«Уроки енергоефективності» в межах проєкту LEARN

«Уроки енергоефективності» є частиною ширшої ініціативи з впровадження теми зеленої енергетики в освіту, що реалізується в межах проєкту LEARN. Цей проєкт спрямований на те, щоб допомогти учням усвідомити важливість раціонального використання ресурсів та сприяти розвитку відповідального ставлення до навколишнього середовища. Реалізація проєкту здійснюється Міністерством освіти і науки України спільно зі Всеукраїнською благодійною організацією «Інститут місцевого розвитку» за підтримки Світового банку.

Ретельна підготовка до впровадження

МОН провело значну підготовчу роботу для успішного впровадження цієї теми.

Першим кроком стало масштабне навчання для вчителів , у якому взяли участь понад 2 200 педагогів .

, у якому взяли участь понад . Другим етапом була розробка спеціальних посібників для 4–11 класів, що містять інформацію для проведення як урочних, так і позаурочних активностей.

Для забезпечення максимально ефективної інтеграції також розроблено серію вебінарів для вчителів. Вони містять практичні рекомендації щодо того, як гармонійно вбудувати тему енергоефективності в навчальні програми, актуалізуючи вже наявні теми, а не створюючи нові.

Ця ініціатива є значним кроком у напрямку виховання свідомих та відповідальних громадян України, готових до викликів сучасного світу та дбайливого ставлення до ресурсів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд планує збільшити держзамовлення на техспеціальності на 27,6%.