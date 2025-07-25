Президент України Володимир Зеленський планує звернутися до європейських союзників з проханням надати фінансову допомогу для підвищення зарплат військовослужбовцям, які протистоять російському вторгненню. Цей крок покликаний зменшити зростаючий дефіцит новобранців в українській армії. Про це повідомляє Bloomberg, інформує Завтра.UA.

Зеленський наголосив, що раніше європейські партнери погоджувалися фінансувати лише озброєння, але не зарплати українських військових. “Наші військовослужбовці самі можуть бути зброєю, яка захищає всіх”, – заявив він журналістам у Києві в четвер.

Мотивація для добровольців та фінансовий тиск

В умовах, коли мобілізаційна кампанія в Україні втрачає популярність серед населення, виснаженого війною, що триває вже четвертий рік, уряд Зеленського прагне мотивувати більше добровольців. Він пропонує значні виплати тим, хто підписує військові контракти.

Цей підхід перегукується з російською стратегією, де вже давно пропонуються великі бонуси за підписання контрактів та високі зарплати.Це дозволяє залучати десятки тисяч людей до армії щомісяця. Таким чином, Росія прагне уникнути сплеску суспільної тривоги, який виник після часткового призову у 2022 році.

Проте, збільшення виплат солдатам посилить навантаження на державний бюджет України. Дефіцит якого минулого року перевищив 20% валового внутрішнього продукту на тлі величезних військових витрат. Країна, розтерзана війною, залежить від десятків мільярдів доларів допомоги від своїх іноземних союзників. Але союзники досі відкидають ідею прямого покриття військових витрат.

Потреби бюджету та міжнародна допомога

Незважаючи на заклики Міжнародного валютного фонду (який надає кредитну програму на суму близько $16 мільярдів) до Києва скоротити дефіцит бюджету, уряд не планує підвищувати податки. Про це заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко в інтерв’ю Bloomberg. За її словами, світові донори виділили лише половину з приблизно $75 мільярдів, необхідних для бюджету протягом наступних двох років.

За оцінками Зеленського, Україні потрібно $25 мільярдів щорічно на виробництво безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та ракет для захисту від Росії. Це призведе до дефіциту бюджету до $65 мільярдів наступного року.

Переговори з міжнародними лідерами та оборонне виробництво

Президент України вже розпочав обговорення цього питання з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, а також з офіційними особами США. “Це дуже складна тема”, – додав Зеленський.

Українські компанії вже розпочали виробництво безпілотників-перехоплювачів, і для нарощування виробництва терміново потрібно близько $6 мilliardів, заявив президент. Хоча США погодилися купувати дрони, розроблені та вироблені в Україні, Зеленський прагне укласти контракт на суму від $10 до $30 мільярдів. За його словами, переговори доручено міністру оборони Рустему Умерову, секретарю Ради національної безпеки і оборони Олександру Камишину та раднику президента Денису Шмигалю.

Ситуація на фронті та мирні переговори

Зеленський також повідомив журналістам, що українські війська досягли “суттєвого прогресу” у стримуванні просування російських військ на полі бою. Ситуація на північному сході Сумської області зараз значно краща для Києва, хоча Росія залишається зосередженою на здобутті перемог у цьому районі, а також у напрямку до Покровська, тоді як Дніпропетровська область “їх дуже бажають”, сказав він.

Президент також зазначив, що третій раунд мирних переговорів між Україною та Росією у Стамбулі в середу приніс певний прогрес у підготовці зустрічі з Путіним. Однак російські чиновники заявили, що немає сенсу проводити саміт, поки сторони не досягнуть угоди про припинення війни.