«Дайте нардепам проголосувати і виправити помилку!» – політичний експерт щодо нового законопроекту про НАБУ та САП

Народні депутати мають виправити помилку, якої вони припустилися, ухваливши законопроект №12414 і позбавивши незалежності НАБУ та САП. Разом з цим суспільство має знизити рівень критики та підтримати депутатів, які готові проголосувати за новий законопроект №13533 про розширення повноважень антикорупційних органів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав політичний експерт Валентин Гайдай.

«31 липня депутати мають безперешкодно прийти на засідання Верховної Ради та проголосувати за компромісний законопроект №13533 про розширення повноважень НАБУ і САП. А ми подивимося, хто з них прийде, а хто проігнорує це голосування. З відповідними висновками щодо кожного нардепа», – написав експерт.

На його думку, громадянському суспільству варто знизити градус критики та підтримати депутатів. Водночас суспільні протести мають носити контролюючий та консолідуючий характер: «У протилежному випадку це наш шлях до самознищення. Що ж стосується тих нардепів, які готові зміцнити антикорупційну систему та віддати свій голос за законопроект №13533, то їм однозначно потрібна підтримка громадськості».

Гайдай також наголосив на важливості усвідомлення того, що протести в нашій країні можуть використовуватися Росією для інформаційно-психологічних операцій, тому кожен громадянин України має зважувати наслідки кожного свого слова та дії.