У столиці прокурори Подільської окружної прокуратури викрили масштабну схему розкрадання коштів у КП «Київпастранс». Директору приватної компанії, яка постачала електроенергію комунальному підприємству, повідомили про підозру у заволодінні 11,5 млн гривень шляхом завищення цін, інформує Завтра.UA.

Деталі схеми: Завищені ціни на електроенергію

За даними слідства, між приватним товариством та КП «Київпастранс» було укладено договір про постачання електроенергії. Однак, незважаючи на зменшення ринкової вартості електроенергії, директор компанії-постачальника не інформував про це комунальне підприємство. Це зобов’язувалося робити як умовами договору, так і чинним законодавством.

Мільйонні збитки для бюджету столиці

Згідно з висновками проведених експертиз, КП «Київпастранс» переплатило за електроенергію майже 11,5 мільйона гривень. Ця сума становить прямі збитки для бюджету столиці.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах. За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Попередня підозра: Службова недбалість у «Київпастрансі»

Варто зазначити, що це не перший випадок викриття порушень у КП «Київпастранс», пов’язаних із завищенням цін на електроенергію. Раніше, у цій справі, про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України) було повідомлено колишній очільниці одного з управлінь КП «Київпастранс». Її обов’язком було відстежувати зміни цін на електроенергію та вчасно інформувати про це керівництво підприємства. Це свідчить про системні проблеми з контролем та можливу корупційну складову всередині комунального підприємства.

Нагадаємо, раніше стало відомо про завищені ціни і мільйонні збитки: “Київпастранс” став епіцентром корупційного скандалу.