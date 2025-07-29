Київська прокуратура під вогнем запитань: спроба захисту Вікторії Гончарової лише посилила підозри

Скандал довкола співробітниці Київської міської прокуратури Вікторії Гончарової набирає обертів. Замість спростування звинувачень прокурорки у незадекларованому майні та сумнівних зв’язках, відомство через пресслужбу оприлюднило текст, який залишив більше питань, ніж відповідей. Про це йдеться у статті «Прокурорська прес-служба повідомляє, або хованки «Бентлі» за дитячим візком».

У своєму коментарі прокуратура заявила, що «розповсюджена інформація не відповідає дійсності, має маніпулятивний характер і спрямована на дискредитацію». Проте конкретних фактів, що спростовують розслідування журналістів, у заяві немає. Як наслідок — замість заспокоєння громадськості, ситуація отримала новий імпульс до обговорення.

У медіарозслідуванні, зокрема, йшлося про стосунки Гончарової з Ігорем Заболотним — колишнім прокурором, люстрованим після Революції Гідності, який згодом працював у так званій «прокуратурі ДНР», отримав паспорт рф і веде бізнес у росії. За інформацією журналістів, Гончарова орендує в нього квартиру в Києві. Чи сплачує вона оренду, і чи не є це фінансовою підтримкою особи, яка співпрацює з країною-агресором — прокуратура не коментує.

Додаткові питання викликає діяльність чоловіка Гончарової — Миколи, який працює в адвокатському об’єднанні Bona Fide Group. Його партнери — також колишні прокурори, які фігурували у справах про корупцію та люстрацію. Деякі з них, згідно з медіарозслідуванням, пов’язані із генпрокурором-втікачем Пшонкою та російським бізнесом.

Немає відповідей у релізі прокуратури і про використання Гончаровою та її чоловіком елітного автотранспорту, зокрема електромобіля Zeekr 001, Bentley Bentayga та інших преміальних моделей, і чому вони відсутні в офіційних деклараціях. А ще про елітну нерухомість та земельні ділянки, які, за інформацією журналістів, оформлені на пов’язаних осіб.

Прокуратура на ці деталі не надала відповідей. Натомість головним аргументом захисту стало те, що Гончарова з 2022 року перебуває у відпустці по догляду за дитиною і не виконує службових обов’язків. Проте, як вказують медіарозслідувачі, йдеться не про посадові злочини, а про стиль життя, що не відповідає офіційним доходам.