Сьогодні, 30 липня, Кабінет Міністрів України розгляне заяву про звільнення голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), Олени Думи. Про те, що Дума подала заяву про відставку, повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує Завтра.UA.

Причина відставки та подальші кроки

Згодом сама Олена Дума підтвердила інформацію про свою відставку, написавши про це у Facebook. Вона зазначила, що її рішення пов’язане з набуттям чинності закону про посилення інституційної спроможності АРМА саме сьогодні.

“Сьогодні офіційно вступив в силу закон про посилення інституційної спроможності АРМА. Тому важливо зробити це саме у цей день”, — написала Дума, додавши, що вважає свою місію щодо трансформації АРМА виконаною. “Я вмію приймати рішення. Я написала заяву про звільнення з посади Голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів і прошу Уряд її задовольнити.”

Після звільнення Олени Думи буде оголошено конкурс на нового очільника агентства, як зазначив Ярослав Железняк.

Досягнення на посаді та подяка команді

Олена Дума також підкреслила значні зміни, яких вдалося досягти команді АРМА за час її керівництва, розпочавши трансформацію органу у 2023 році.

“Орган, який мав максимально негативну репутацію та відʼємний коефіцієнт корисної дії — нарешті став демонструвати результати: мільярдні надходження до держбюджету, прозорі механізми роботи через Prozorro та Prozorro. Продажі, максимальна відкритість до медіа і суспільства, розширення міжнародної співпраці, ідентифікація усіх активів, відкриття та початок модернізації Реєстру арештованих активів”, — написала вона.

Дума висловила вдячність своїй команді, назвавши їх прикладом “достойних, доброчесних та професійних державних службовців”.

Довідка: Хто така Олена Дума?

Олена Дума була призначена Кабінетом Міністрів України головою АРМА 30 червня 2023 року. До цього вона працювала в Міністерстві юстиції, Міністерстві екології та природних ресурсів, Фонді соціального страхування та Чернігівській обласній державній адміністрації.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як працює АРМА: Нова схема з арештованим майном.