Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у середу заявив, що існує “багато ознак”, які вказують на потенційне “принаймні призупинення” війни в Україні найближчим часом. Однак, за його словами, це не змінить позиції Польщі щодо необхідності зміцнення власної обороноздатності, інформує Завтра.UA.

Виступаючи в Технологічному інституті ВПС у Варшаві, Туск наголосив на важливості постійної готовності Польщі до захисту.

Можливе призупинення бойових дій та його наслідки

“Є хороший шанс, є багато ознак, які вказують на те, що російсько-українська війна може бути принаймні призупинена в найближчому майбутньому. Але це жодним чином не змінює нашої ситуації”, – зазначив Туск.

Ця заява викликає численні питання щодо подальшого розвитку подій в регіоні та можливих дипломатичних ініціатив. Проте прем’єр-міністр Польщі чітко дав зрозуміти, що незалежно від сценарію, Варшава не послабить свою пильність.

Пріоритет – зміцнення армії

Туск підкреслив, що Польща повинна бути готова до самозахисту, незалежно від розвитку подій на фронті. “Ми не можемо втрачати жодної години чи дня в цій гонці за сучасну армію”, – заявив він.

Останніми роками Польща активно працює над розширенням та модернізацією своїх збройних сил. Це зумовлено зростаючими побоюваннями щодо потенційної агресії з боку Росії, особливо після її повномасштабного вторгнення в Україну. Акцент робиться на закупівлі сучасної техніки та збільшенні чисельності військ, що є стратегічною відповіддю на мінливий геополітичний ландшафт.

Раніше Зеленський спрогнозував, як завершиться війна.