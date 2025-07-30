Замінили Палатного – братів Пересуньків підозрюють у схемах з бюджетом Києва – медіа

Оточення Кличка міняється, схеми залишаються: хто взяв під контроль столичні закупівлі після того, як Артур Палатний потрапив у фокус розслідування ВАКС? І чому кожен п’ятий тендер від комунального Центру комунікацій виграють структури братів Пересунько?

У Києві набирає обертів операція «Чисте місто»: детективи НАБУ вже викрили низку схем, до яких залучені наближені до мера посадовці та депутати Київради, передає “Аргумент”.

Зокрема, останнім часом відбулась низка обшуків у КМДА, де правоохоронці знайшли великі суми коштів невідомого походження, повідомляє Kyiv City News. На тлі гучних затримань журналісти видання проаналізували тендери столичних департаментів і виявили нові підозрілі схеми.

Центр комунікації: 45 співробітників і порожні офіси

За даними відкритих джерел, Комунальне підприємство «Центр комунікації Києва» щорічно отримує майже 13 млн грн на «висвітлення діяльності міської влади». Штат КП становить 45 осіб, яким за 2024 рік виплатили 9,5 млн грн зарплати, включно з 3 млн грн премій.

Однак реальність виявилася невтішною. Журналісти Kyiv City News перевірили мережу офісів «ВЦентрі Хаб» по всьому Києву – більшість виявилися порожніми або працювали у півсили. У Голосіївському районі у розпал робочого дня – лише охоронець. При цьому сайті КМДА розклад заходів показує мінімальну активність – тренінги раз на тиждень, а робочі дні часто залишаються незайнятими.

Тендерні фаворити

Як показав аналіз 92 тендерів Центру комунікації за майже два роки, 65 з них стосувалися рекламних послуг. Кожен п’ятий тендер виграла одна компанія – ТОВ «Медіахаб» братів Пересуньків та ФОП Роман Пересунько. З середини 2023 до 2025 року вони отримали майже 4 млн грн столичних коштів.

Підозрілим є те, що компанія не має власної друкарні, тому передає роботу субпідрядникам, отримуючи свій відсоток. Виникає питання: чому КП не працює напряму з медіа та друкарнями?

Сумнівні перемоги

Аналіз тендерів виявив дивні закономірності. У тендері щодо реклами адмінпослуг переможцем спочатку став ФОП Іщков з Одеси, але він дивним чином «не надав документи вчасно», і перемогу отримав Пересунько.

В іншому аукціоні компанія «Інновекс» також була відхилена через «невідповідності в документації». На запит журналістів представник компанії відповів: «Знаєте, це мій колега займався, треба буде з ним розмовляти… він зараз закордоном здається».

Увагу медіа привернув і тендер щодо адопції тварин, де конкурента – агенцію «ХАБЗ-Інформ» – знову відхилили через документи. Керівниця агенції Ольга Донцова подала скаргу до АМКУ, але безрезультатно:

“Замовник хотів дуже конкретні радіостанції, які входять до холдингу ‘Тавр Медіа’. А саме, ‘Тавр Медіа’, зрозумівши, що ми конкурентно виступаємо для іншого виконавця, відмовився робити належної форми нам відповіді”.

Зв’язки з державними проектами

Як встановили розслідувачі Kyiv City News, Роман Пересунько раніше був залучений до просування англомовного медіа The Gaze, що фінансується з держбюджету. У 2023 році його ФОП отримав майже 2,2 млн грн на розкрутку платформи у Великій Британії.

За словами експерта Мирослава Сімки, тендер мав чимало порушень і його взагалі мали скасувати, але Пересунько вже отримав гроші. Результати виявилися сумнівними – більшість відео мали десятки переглядів замість тисяч.

Воєнний час і сумнівні пріоритети

Особливе обурення громади викликають тендери воєнного часу на рекламу ЖКГ, профілактики серцево-судинних захворювань або міської гарячої лінії. На питання про доцільність таких витрат керівник КП Наталія Петрова відповіла:

«Всі тендери відповідають інформаційній політиці… деякі тендери й досі вважаються актуальними».

Реакція влади

Як зазначають автори розслідування, Держаудитслужба повідомила, що «доручила Північному офісу врахувати викладену інформацію під час планування інших заходів державного фінансового контролю». АМКУ обмежився стандартними роз’ясненнями.

Брати Пересуньки відмовилися коментувати ситуацію на камеру, попросивши журналістів «відкласти камеру і зняти акумулятор».

Тож чи не продовжують столичні чиновники відмивати кошти через «улюблені» компанії, лише змінивши обличчя виконавців? На тлі операції «Чисте місто» та гучних затримань у КМДА питання набуває особливої актуальності й гостроти.