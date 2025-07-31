Спільними зусиллями детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області та Служби безпеки України (СБУ) викрито корупційну схему розтрати бюджетних коштів під час закупівлі дронів для потреб Збройних Сил України. У цій справі підозру отримали посадовець військової частини та його спільник. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів, інформує Завтра.UA.

Організатор схеми та його спільник

За даними слідства, організатором злочинної схеми виявився начальник фінансово-економічної служби однієї з військових частин. Для реалізації своїх протиправних намірів він залучив знайомого приватного підприємця. Роль підприємця полягала у забезпеченні участі підконтрольних компаній у публічних закупівлях, що мало створити ілюзію конкуренції. Однак, як з’ясувалося, переможець тендеру був визначений заздалегідь.

Завищені ціни та мільйонні збитки

Завдяки такій схемі дрони та комплектуючі до них закуповувалися за суттєво завищеними цінами. Експертизи підтвердили, що вартість придбаного обладнання була завищена майже на 2 мільйони гривень. Ці кошти, призначені для посилення обороноздатності країни, були розтрачені.

Докази та подальші дії

У рамках досудового розслідування детективи БЕБ провели низку обшуків за місцем проживання фігурантів, у службових приміщеннях та місцях зберігання документації. Було вилучено переконливі докази, що підтверджують причетність підозрюваних до протиправної діяльності. Крім того, проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій.

Організатору схеми та виконавцю вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Наразі тривають процесуальні дії щодо обрання їм запобіжних заходів.

Досудове розслідування триває. Оперативний супровід у справі здійснюють співробітники Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України за сприяння Командування Сухопутних військ Збройних сил України, а процесуальне керівництво забезпечує Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Раніше стало відомо, про махінації на мільйони: посадовці Києва «відремонтували» бюджет на 1,6 млн гривень.