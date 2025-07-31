Сьогодні, 31 липня, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №13533, що повертає незалежність Національному антикорупційному бюро (НАБУ) та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Цей крок є ключовим для зміцнення антикорупційної інфраструктури країни. Про це стало відомо з онлайн-трансляції засідання парламенту, інформує Завтра.UA.

Одностайна підтримка депутатів

Законопроєкт був проголосований за основу та в цілому, отримавши 331 голос “за”. Жоден народний депутат не утримався і не проголосував проти, що свідчить про широку підтримку ініціативи серед парламентарів.

Розподіл голосів за фракціями:

«Слуга народу» : 214 голосів

: 214 голосів «Європейська солідарність» : 27 голосів

: 27 голосів «Голос» : 16 голосів

: 16 голосів «Батьківщина» : 4 голоси

: 4 голоси «Довіра» : 17 голосів

: 17 голосів «За майбутнє» : 11 голосів

: 11 голосів «Відновлення України» : 9 голосів

: 9 голосів «Платформа за життя та мир» : 17 голосів

: 17 голосів Позафракційні: 15 голосів

Президент оперативно підписав закон

Президент України оперативно підписав ухвалений законопроєкт. У своєму зверненні він подякував парламентарям за підтримку та наголосив на важливості цього рішення для забезпечення незалежної роботи антикорупційних та правоохоронних органів.

“Хочу подякувати всім парламентарям за ухвалення мого законопроєкту – тепер уже закону. Щойно підписав документ, текст буде негайно опублікований. Це гарантії нормальної, незалежної роботи антикорупційних органів, усіх органів правопорядку нашої держави. Рішення правильне. Триста тридцять один депутат. Саме так, як і потрібно, – за основу та в цілому. Дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки. Україна є демократією – точно жодних сумнівів,” – зазначив Президент. Він також додав, що урядовці негайно поінформують міжнародних партнерів України про ухвалення цього закону.

Нагадаємо, раніше Стецьків закликав депутатів підтримати законопроект про відновлення незалежності НАБУ та САП.