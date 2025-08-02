Лабазюка звинувачують у спробі рейдерського захоплення держпідприємства на Хмельниччині

У Хмельницькій області розгортається скандал довкола державного підприємства «Дослідне господарство “Проскурівка”».

Євгеній Добрянський, виконувач обов’язків директора підприємства, публічно звернувся до Президента Володимира Зеленського, Генпрокурора, Кабміну та Верховної Ради з проханням негайного втручання в ситуацію.

У відеозверненні, яке активно поширюється в соцмережах, Добрянський звинувачує народного депутата Сергія Лабазюка у спробі рейдерського захоплення держпідприємства та доведенні його до банкрутства.

“Проскурівку” знищують не випадково, а щоб потім спокійно “зайти” на її землю – руками тих, хто мав би захищати державне майно”, – заявив Добрянський.

Держпідприємство підпорядковане Національній академії аграрних наук України (НААН) та володіє цінним земельним фондом — саме ці активи, на думку численних коментатрів соцмереж, і є справжньою метою атаки політика-бізнесмена.

У зверненні пролунало пряме звинувачення на адресу Лабазюка — чинного нардепа, члена аграрного комітету Верховної Ради, а також фактичного власника аграрного бізнесу «ВІТАГРО».

Директор постарждалого підприємства вимагає публічного розслідування та обіцяє незабаром оприлюднити детальні докази і прізвища інших фігурантів справи.

До слова, це не перший кримінальний скандал пов’язаний з нардепом Лабазюком.

У 2023 році НАБУ і САП спільно з представниками уряду повідомляли про іншу справу, де фігурує Лабазюк. За версією слідства, нардеп нібито пропонував “відкат” у 3–5% топчиновникам Міністерства відновлення, аби отримати підряди на суму понад 1 млрд грн.

Перший транш у розмірі $150 тис. (у китайській шкатулці) був переданий на парковці столичного супермаркету. Під час передачі хабаря Лабазюк і був затриманий, але згодом вийшов з СІЗО під заставу.