Житомирську депутатку Ірину Костюшко вигнали з фракції за російський паспорт – ЗМІ

Власниця групи агрокомпаній “Зоря Агро груп”, депутатка Житомирської обласної ради Ірина Костюшко була змушена вийти з фракції “Пропозиція”, за списками якої вона пройшла до ради в 2020 році, ймовірно через наявність у неї російського паспорта. Про це пише видання Коротко.Про. Офіційно вона сама написала заяву про вихід з депутатського обʼєднання, пояснивши цей факт прісним “розходженням у поглядах”: «Моє рішення про вихід із фракції є результатом певного етапу моєї політичної еволюції. З часом мої погляди на ключові питання почали відрізнятися від позиції більшості фракції, і я вважаю, що для мене важливо діяти відповідно до своїх переконань та обіцянок перед виборцями», – пояснила депутатка.

Ще 2015-го Костюшко балотувалась за мажоритарним округом у Коростенському районі, згодом увійшла до провладної тоді партії “Блок Петра Порошенка”, була представником пʼятого президента на одному з округів Житомирщини. В 2020 році перейшла до політичного проекту мерів кількох крупних міст – партії “Пропозиція”, на чолі якої разом із колишнім головою Житомирської ОДА Ігорем Гундичем – обралась до місцевої облради вдруге.

“Утім, на початку цього року керівництву фракції “Пропозиція” в Житомирській облраді, найімовірніше, стало відомо про факт наявності у Костюшко російського паспорту і ризики, які він несе і для політичної сили і для регіону в цілому”, – йдеться в матеріалі.

За даними журналістів, у відкритих даних про Костюшко є інформація щонайменше про два закордонних паспорта країни-агресора, один із яких їй нібито видавали в посольстві Росії в Києві. Наприклад, раніше через простий пошук можна було знайти згадку про паспорт 53 02 94622 (найімовірніше помилка в номері , він має бути шестизначний, зазвичай в реєстрах пропускають нуль – 094622). Крім того, доступні також дані, за якими Костюшко, на той момент власниця ресторану «Італідзе» в Києві, отримувала послуги Приватбанку не пізніше 2018 року – як російська громадянка (паспорт, за даними витоку, виданий посольством росії в Україні).

В розпорядженні редакції є сканкопія цього паспорту

Попри те, що у витоці вказано, що паспорт видано посольством, 51 15 – це серія, що відповідає Коряцькому автономному округу (раніше був окремим регіоном, зараз приєднаний до Камчатського краю). Відповідний підрозділ 821-001 і ймовірно, формально видав паспорт і передавав через посольство, підставою для громадянства могли бути дальні звʼязки родичів. Оскільки Костюшко вчилась у Южно-Сахалінську і Хабаровську.

Згідно з даними сервісу перевірки російських паспортів, які наводить видання, обидва документи, станом на зараз, не значаться серед недійсних.

В розпорядження редакції також потрапили дані про подачу окремої заявки на громадянство росії ще в 2009 році на імʼя Ірини Миронюк (попереднє прізвище Костюшко)

Звідки у підприємиці може бути російський паспорт? Костюшко закінчила школу в Южно-Сахалінську, вчилася в медичному училищі в Казахстані, потім вступила до Хабаровського медичного інституту. В середині 90-х довчається в Києві на лікаря-гінеколога. Отже часу вийти з громадянства росії, особливо після вторгнення до Криму і на Донбас в 2014 році – було вдосталь, відзначає видання.

“Збережене Костюшко громадянство рф на четвертому році війни – це те, що може поховати репутацію будь-якої політичної сили і керівництва регіону. Тож, за даними джерел, на рівні регіональної влада було рекомендовано щонайменше виключити жінку з фракції, а в подальшому – позбавити мандату депутатки обласної ради. Схоже, що Костюшко все ж доклала чималих фінансових зусиль для просування своїх інтересів в регіональному парламенті, тому їй дозволили вийти з фракції, зберігши формально обличчя”, – йдеться в статті.

Автори нагадують, що наразі українське законодавство не передбачає прямої кримінальної відповідальності депутатів обласних рад за подвійне громадянство з росією. Проте проголосовані в першому читанні зміни, ухвалені в законопроекті № 11469, передбачають, що наявність російського документа буде майже автоматичною підставою для позбавлення українського паспорта. А це – в свою чергу – є очевидним приводом для позбавлення депутатського мандату в обласній – та й у будь-якій іншій раді.

Також, на думку журналістів, назріло також питання більш ретельної перевірки не лише безпосередньо кандидатів на посади в регіональних органах місцевого самоврядування, але й їхніх бізнесів на предмет звʼязків із країною агресором.