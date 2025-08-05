Cosmobet заметает российский след Cosmolot, или почему “фунт” Токарева Михаил Зборовский безуспешно пытается зачистить информацию в интернете о связи с казино

Михаил Зборовский и его партнёры приступили к удалению сведений о своём прошлом и связях с игорным бизнесом. Информация о Cosmobet, российском Космолоте и кипрской компании XGen Solutions, связанной с Сергеем Токаревым, постепенно исчезает. Об этом пишет Антимафия.

Все это выглядит как попытка скрыть истинное происхождение “украинского” казино.

Мы, в свою очередь, публикуем этот материал в полном объеме — несмотря на явное нежелание господина Зборовского видеть эту информацию в общем доступе. В дальнейшем мы продолжим следить за его деятельностью и освещать новые факты в последующих расследованиях.

Клон российского Cosmolot — Cosmobet

ООО «Нейролинк» в марте 2024 года получило от КРАИЛ лицензию на казино: владельцем является Михаил Владимирович Зборовский (1991 года рождения). Он учился в КНУ им. Шевченко на экономиста по специальности «Учет и аудит».

У Михаила Зборовского были сложности с финансами. Ведь в 2018 году университет обратился в Голосеевский райсуд с иском о взыскании с него средств за обучение. Согласно официальной биографии Зборовского, которой «напичкали» сайты-пустышки, чтобы продвинуть его в Google, после учебы он работал экономистом в банке, а затем в течение трех лет проходил курсы по программированию, до 2019 года включительно.

За шесть лет до того, как стать владельцем Cosmobet, Михаил Зборовский точно не был миллионером и даже длительное время был без работы.

Авторы его биографии сообщают, что как программист он обслуживал ООО «Адтек», ООО «Эпик медиа» и Rikkicom. В первой из них в 2023 году официально работал всего один сотрудник, а уставный капитал составляет 50 тыс. гривен. Капитал второй ещё меньше – 10 тыс. гривен. Обе компании работают по одному адресу в Одессе, только расположены в разных офисах.

Третья фирма – Rikkicom, в которой, по официальной версии, работал Михаил Зборовский, немного более известна. Как утверждается на официальном сайте, её клиентами являются торговая сеть Novus, заправки OKKO и онлайн-казино Parimatch, которое находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны. И это единственное, что связывало Зборовского с игорным бизнесом до 2023 года, когда он стал бенефициаром компании «Нейролинк», владеющей лицензией на онлайн-казино Cosmobet. Однако и в Rikkicom он вряд ли смог резко разбогатеть. Согласно финансовым показателям, эта фирма в 2023 году получила доход всего 133 тыс. гривен.

В другой версии биографии Зборовского указана ещё одна компания, в которой он занимался программированием – XGen Solutions LTD. Фирма действительно ведёт деятельность в сферах IT и консалтинга и расположена на Кипре. Это офшор российского Cosmolot Сергея Токарева.