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Вівторок, 5 Серпня, 2025
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Cosmobet заметает российский след Cosmolot, или почему “фунт” Токарева Михаил Зборовский безуспешно пытается зачистить информацию в интернете о связи с казино

КорупціяМіжнародне
Оновлено:
Автор Микола Завтрогляд
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Михаил Зборовский и его партнёры приступили к удалению сведений о своём прошлом и связях с игорным бизнесом. Информация о Cosmobet, российском Космолоте и кипрской компании XGen Solutions, связанной с Сергеем Токаревым, постепенно исчезает. Об этом пишет Антимафия.

Все это выглядит как попытка скрыть истинное происхождение “украинского” казино.

Мы, в свою очередь, публикуем этот материал в полном объеме — несмотря на явное нежелание господина Зборовского видеть эту информацию в общем доступе. В дальнейшем мы продолжим следить за его деятельностью и освещать новые факты в последующих расследованиях.

Клон российского Cosmolot — Cosmobet

ООО «Нейролинк» в марте 2024 года получило от КРАИЛ лицензию на казино: владельцем является Михаил Владимирович Зборовский (1991 года рождения). Он учился в КНУ им. Шевченко на экономиста по специальности «Учет и аудит».

У Михаила Зборовского были сложности с финансами. Ведь в 2018 году университет обратился в Голосеевский райсуд с иском о взыскании с него средств за обучение. Согласно официальной биографии Зборовского, которой «напичкали» сайты-пустышки, чтобы продвинуть его в Google, после учебы он работал экономистом в банке, а затем в течение трех лет проходил курсы по программированию, до 2019 года включительно.

"Фунт" Токарева зачищает российские следы, или Как Михаил Зборовский пытается стереть Cosmolot из биографии Cosmobet tidttiqzqiqkdkmp heitiediqatf

За шесть лет до того, как стать владельцем Cosmobet, Михаил Зборовский точно не был миллионером и даже длительное время был без работы.

Авторы его биографии сообщают, что как программист он обслуживал ООО «Адтек», ООО «Эпик медиа» и Rikkicom. В первой из них в 2023 году официально работал всего один сотрудник, а уставный капитал составляет 50 тыс. гривен. Капитал второй ещё меньше – 10 тыс. гривен. Обе компании работают по одному адресу в Одессе, только расположены в разных офисах.

"Фунт" Токарева зачищает российские следы, или Как Михаил Зборовский пытается стереть Cosmolot из биографии Cosmobet

Третья фирма – Rikkicom, в которой, по официальной версии, работал Михаил Зборовский, немного более известна. Как утверждается на официальном сайте, её клиентами являются торговая сеть Novus, заправки OKKO и онлайн-казино Parimatch, которое находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны. И это единственное, что связывало Зборовского с игорным бизнесом до 2023 года, когда он стал бенефициаром компании «Нейролинк», владеющей лицензией на онлайн-казино Cosmobet. Однако и в Rikkicom он вряд ли смог резко разбогатеть. Согласно финансовым показателям, эта фирма в 2023 году получила доход всего 133 тыс. гривен.

В другой версии биографии Зборовского указана ещё одна компания, в которой он занимался программированием – XGen Solutions LTD. Фирма действительно ведёт деятельность в сферах IT и консалтинга и расположена на Кипре. Это офшор российского Cosmolot Сергея Токарева.

"Фунт" Токарева зачищает российские следы, или Как Михаил Зборовский пытается стереть Cosmolot из биографии Cosmobet
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