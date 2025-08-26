Європейський Союз готує новий, уже 19-й пакет санкцій проти Росії, але визнає, що його можливості для посилення тиску на воєнну економіку Москви майже вичерпані. Натомість, головні важелі впливу, що можуть завдати відчутного удару, зосереджені в руках Вашингтона. Особливо це стає актуальним на тлі потенційного провалу мирних переговорів і погроз, які озвучує Дональд Трамп. Про це пише Politico, посилаючись на джерела серед європейських дипломатів, інформує Завтра.UA.

Європа шукає нові інструменти, але без радикальних кроків

ЄС, який уже запровадив поступову відмову від російських нафти та газу, дійшов до межі своїх можливостей у сфері енергетичних санкцій. Останні пакети обмежень були спрямовані на зниження граничної ціни на російську нафту та внесення до чорного списку компаній, пов’язаних з газопроводами.

За інформацією джерел, 19-й пакет санкцій, який планують представити наступного місяця, не міститиме суттєвих нових обмежень щодо енергоносіїв. Натомість він буде сфокусований на боротьбі з російським «тіньовим флотом» та компаніями, які допомагають Росії обходити чинні правила.

“Ми не очікуємо, що в 19-му пакеті санкцій ЄС буде багато місця для будь-яких суттєвих обмежень щодо російської нафти. Можливості для подальших санкцій невеликі”, — зазначив Аджай Пармар, аналітик ринку сирої нафти.

Ключовий козир у Трампа: вторинні санкції

Найбільш болючим ударом для Росії можуть стати вторинні санкції — обмеження, що запроваджуються проти компаній або країн, які співпрацюють з Росією. Цей інструмент, на відміну від ЄС, є в арсеналі Сполучених Штатів і раніше вже довів свою ефективність.

Як стверджують спостерігачі, президент Росії Володимир Путін погодився на переговори з Дональдом Трампом лише після того, як Вашингтон запровадив високі тарифи проти Індії за купівлю російської нафти. Це змусило Кремль шукати шляхи для діалогу.

Якщо мирні переговори проваляться, Трамп, схоже, готовий застосувати найпотужніший важіль — посилити вторинні санкції та розширити їх на надзвичайно важливу торгівлю Росії з Китаєм.

Трамп вже відкрито погрожував Москві: “Протягом наступних двох тижнів ми з’ясуємо, яким шляхом це піде. І мені краще бути дуже щасливим. В іншому випадку на вас чекають масштабні санкції або масові тарифи, або і те, і інше“.

Україна і ЄС: хто ще може посилити тиск?

Поки європейські міністри обговорюють посилення санкцій, Україна продовжує атакувати російські нафтопереробні заводи та об’єкти, виснажуючи військовий бюджет Москви. Днями удар безпілотника по насосній станції нафтопроводу «Дружба» зупинив постачання нафти до Угорщини та Словаччини. Хоча ці країни звернулися до Єврокомісії з проханням втрутитися, представники ЄС дали зрозуміти, що не виступатимуть проти таких дій.

Окрім економічних обмежень, деякі європейські країни пропонують і інші заходи тиску. Так, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський наполягає на обмеженні вільного пересування російських дипломатів країнами Шенгенської зони. На його думку, повна свобода пересування ускладнює відстеження співробітників розвідки, які можуть планувати ворожі дії.

Резюме: економіка Росії під тиском, але не зломлена

Експертка з питань санкцій Марія Шагіна зазначає, що російська економіка, хоч і виглядає “поверхнево стійкою”, вже тріщить під тиском Заходу. Зниження цін на нафту, стагнація у військово-промисловому секторі та зростання військових витрат ставлять її на шлях рецесії. Однак Кремль, за її словами, не вірить погрозам адміністрації Трампа і вважає, що може “пережити бурю”.

На тлі цих подій, майбутній 19-й пакет санкцій ЄС матиме швидше символічний, ніж руйнівний характер. Справжній же вплив може бути досягнутий лише завдяки вторинним санкціям, які здатні розірвати ключові торгові зв’язки Росії з найбільшими партнерами — Китаєм та Індією.

Нагадаймо, Росія знайшла нового покупця на нафту, від якої відмовилась Індія.