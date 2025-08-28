У ніч на 28 серпня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Київ із застосуванням балістичних ракет. Внаслідок удару загинуло троє людей, серед них одна дитина. За оперативною інформацією, кількість постраждалих зросла до 18, 17 з них госпіталізовано. Серед поранених троє дітей віком 7, 10 та 11 років, інформує Завтра.UA.

У різних районах столиці зафіксовано численні пошкодження житлових будинків, об’єктів цивільної інфраструктури, навчальних закладів та автомобілів. На місцях працюють рятувальні та екстрені служби.

Наслідки атаки по районах Києва

Найбільших руйнувань зазнали Дарницький, Дніпровський та Шевченківський райони. Уламки ракет спричинили пожежі та значні пошкодження.

Дарницький район: У цьому районі зафіксовано руйнування у двох житлових будинках, зокрема у п'ятиповерхівці, де обвалилися конструкції з першого по п'ятий поверхи. Пошкоджено приватний будинок, дитячий садок та нежитлові забудови.

Дніпровський район: Уламки впали на триповерхову офісну будівлю, спричинивши пожежу. Також сталося займання у 25-поверховому та 9-поверховому будинках. Пожежа виникла й на території дитсадка. Крім того, на стоянці горіли автівки.

Шевченківський район: Тут постраждали житлові будинки, офісні будівлі, навчальні заклади та нежитлова забудова. Внаслідок падіння уламків палали 9 автомобілів, вогонь перекинувся на перші поверхи нежитлової будівлі.

Солом'янський район: Уламки спричинили пожежу в приватному будинку.

Деснянський район: Тут також зафіксовано падіння уламків, що призвело до пожежі у житловому будинку.

Святошинський район: У двір дев'ятиповерхового будинку впав ворожий БпЛА, однак без пошкоджень.

Голосіївський район: Тут постраждали житлові будинки, вибито вікна щонайменше в 10 будинках. У центрі району є влучання в торговельний центр.

Начальник КМВА та міський голова Києва закликали жителів залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги. Рятувальні операції на місцях руйнувань тривають.

