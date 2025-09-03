Україна не припинить мобілізацію, навіть якщо настане перемир’я. Про це в інтерв’ю Суспільному розповів заступник керівника Офісу президента України, полковник ЗСУ Павло Паліса. Він також поділився змінами, що готуються в процесі мобілізації, та успіхи програми залучення молодих людей на контрактну службу, інформує Завтра.UA.

Мобілізація не припиниться навіть після перемир’я

За словами Павла Паліси, мобілізація триватиме, оскільки країні необхідно підтримувати боєздатність Збройних сил на високому рівні.

“Навіть якщо завтра буде припинення вогню, мобілізація не припиниться. Протягом певного часу цей процес ще триватиме, тому що нам все одно, як би ми не хотіли, потрібно підтримувати на належному рівні ступінь готовності Збройних сил виконувати першочергові завдання”, — зазначив він.

Паліса пояснив, що одразу відпустити всіх, хто служить з 2022 року, неможливо, оскільки їх хтось має замінити. Цю проблему планують вирішити так, щоб не нашкодити обороноздатності країни, але й не змушувати людей залишатися в армії проти їхньої волі. Детальний план щодо цього незабаром мають представити Міністерство оборони та Генеральний штаб.

Плани щодо вдосконалення процесу мобілізації

Павло Паліса також розповів про аналітичну роботу, яку провели Генеральний штаб та Міністерство оборони за останні три місяці. Їхня мета — упорядкувати та автоматизувати процеси мобілізації, аби усунути корупційні ризики та забезпечити справедливий підхід.

“Найближчим часом усі ці речі будуть анонсовані Міністерством оборони та Генеральним штабом. Вони зараз “допилюються”. Але робота зроблена величезна. І я дуже сподіваюсь, що все-таки процеси цифровізуються, автоматизуються й можливі корупційні ризики будуть зведені до мінімуму,” — заявив він.

Програма залучення молоді на контракт: перші успіхи

Заступник керівника ОП відзначив позитивну динаміку в питанні мобілізації за останні чотири місяці, зокрема, завдяки програмі “18-24”. За її умовами, молоді люди, які підписують контракт, отримують 1 мільйон гривень кількома траншами та низку додаткових бонусів.

Хоча точну кількість залучених не називають, Паліса зазначив, що відгуки від командирів бригад, які беруть участь у програмі, дуже позитивні. Вони цінують молодих бійців за їхню ефективність і здатність виконувати завдання, які не завжди під силу мобілізованим.

Павло Паліса підтвердив, що існує можливість розширення механізму виплат і на військовослужбовців, які вже служать, а також на тих, хто виходить за рамки вікової категорії “18-24”. Це може стати наступним кроком у вдосконаленні системи залучення до війська.

