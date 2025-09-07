20.2 C
Kyiv
Понеділок, 8 Вересня, 2025
По Україні продовжуються масові акції ветеранів та родин військових

Політика
Оновлено:
Автор Микола Завтрогляд

Близько трьох тисяч людей вийшли на вулиці Києва, Одеси, Сум та Харкова. Це родини військових та ветерани. Також до них долучилися волонтери й активісти.

Мітингувальники наголошують, що їм набридло таке життя – коли не вистачає елементарно на їжу, й вимагають від влади дати чіткий план розвитку країни.

Найбільше мітингувальників обурює, що:
– Родини зниклих безвісти досі не отримують допомогу
– Ветеранам не допомагають з житлом
– Постійні корупційні скандали
– Величезна інфляція та низький рівень життя
– Покажіть реальну статистику загиблих та зниклих безвісти
– Покажіть скільки реально проживає в Україні

Учасники акції заявляють, що будуть й далі виходити на вулиці, якщо нічого не змінюватиметься.

photo 2025 09 07 17.01.49 По Україні продовжуються масові акції ветеранів та родин військових

photo 2025 09 07 17.01.47 По Україні продовжуються масові акції ветеранів та родин військових

