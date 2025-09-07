По Україні продовжуються масові акції ветеранів та родин військових

Близько трьох тисяч людей вийшли на вулиці Києва, Одеси, Сум та Харкова. Це родини військових та ветерани. Також до них долучилися волонтери й активісти.

Мітингувальники наголошують, що їм набридло таке життя – коли не вистачає елементарно на їжу, й вимагають від влади дати чіткий план розвитку країни.

Найбільше мітингувальників обурює, що:

– Родини зниклих безвісти досі не отримують допомогу

– Ветеранам не допомагають з житлом

– Постійні корупційні скандали

– Величезна інфляція та низький рівень життя

– Покажіть реальну статистику загиблих та зниклих безвісти

– Покажіть скільки реально проживає в Україні

Учасники акції заявляють, що будуть й далі виходити на вулиці, якщо нічого не змінюватиметься.