По Україні продовжуються масові акції ветеранів та родин військових

Близько трьох тисяч людей вийшли на вулиці Києва, Одеси, Сум та Харкова. Це родини військових та ветерани. Також до них долучилися волонтери й активісти.
Мітингувальники наголошують, що їм набридло таке життя – коли не вистачає елементарно на їжу, й вимагають від влади дати чіткий план розвитку країни.
Найбільше мітингувальників обурює, що:
– Родини зниклих безвісти досі не отримують допомогу
– Ветеранам не допомагають з житлом
– Постійні корупційні скандали
– Величезна інфляція та низький рівень життя
– Покажіть реальну статистику загиблих та зниклих безвісти
– Покажіть скільки реально проживає в Україні
Учасники акції заявляють, що будуть й далі виходити на вулиці, якщо нічого не змінюватиметься.