У Києві відбувся турнір пам’яті державного тренера та спортивного діяча з водного поло Віталія Лісуна, який загинув на фронті у 2022 році. Протягом трьох днів п’ять команд з різних міст України боролися за перемогу. Вдруге поспіль чемпіоном стала команда ВК «Одеса».

Слова підтримки від Олександра Свіщова

Президент Федерації водного поло України Олександр Свіщов наголосив на важливості проведення таких турнірів: «Пам’ять про людину живе доти, доки ми її бережемо і шануємо. Віталій зробив дуже багато для українського водного поло і міг би зробити ще більше, якби не війна. Ми хочемо, щоб такі турніри стали поштовхом для молодих спортсменів. Федерація робитиме все, аби пам’ять про наших героїв була увіковічнена».

Олександр Свіщов подякував організаторам, тренерам і гравцям за участь, відзначивши високий рівень підготовки змагань у столиці.

Турнірне становище:

1 місце — ВК «Одеса»

2 місце — КДЮСШ «Динамо» Київ

3 місце — Харків

4 місце — Дніпро

5 місце — ДЮСШ-21 Київ

Спорт і пам’ять

Віталій Лісун був державним тренером України, суддею національної категорії та багаторічним секретарем Федерації водного поло. Після початку повномасштабного вторгнення він добровільно вступив до ЗСУ і загинув на Харківщині в липні 2022 року.

Минулого року Олександр Свіщов заявив про намір зробити цей турнір традиційним, аби вшановувати пам’ять Лісуна та розвивати водне поло в Україні.

Олександр Свіщов — про розвиток спорту та підтримку армії

Окрім керівництва Федерацією, Олександр Свіщов активно інвестує у спортивні та соціальні проєкти. Зокрема, він долучився до створення комплексу «LEOLAND», підтримує молодь у спорті та системно допомагає Збройним силам України.

За допомогу військовим він отримав численні нагороди — серед них подяка від Валерія Залужного, відзнаки від 103-ї та 125-ї бригад ТрО, а також почесну відзнаку «Золотий лев» від 24-ї ОМБр імені короля Данила.

Нещодавно Олександр Юрійович Свіщов увійшов до топ-3 рейтингу інвесторів Західної України разом із бізнесменом Григорієм Козловським, що підтвердило його роль як драйвера економічної стійкості країни.