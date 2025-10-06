В Україні продовжує діяти державна програма пільгового іпотечного кредитування “єОселя”, яка пропонує військовослужбовцям та представникам низки інших професій ставку у 3% річних. Однак нещодавно виникла важлива відмінність щодо того, хто саме з військових може скористатися цією пільгою, інформує Завтра.UA.

Як підтвердили в компанії “Укрфінжитло” у відповідь на запит журналістів “Економічної правди”, мобілізовані військовослужбовці Збройних Сил України (ЗСУ) наразі не можуть претендувати на іпотеку “єОселя” під 3%, якщо вони не уклали контракт на проходження військової служби.

Контракт не вимагається для інших структур

Ця вимога про наявність контракту не стосується військовослужбовців та представників інших силових та оборонних структур, які є учасниками програми.

Зокрема, як зазначено в умовах “єОселі”, отримати кредит під 3% можуть:

військовослужбовці ЗСУ за контрактом ,

, працівники Служби безпеки України (СБУ) ,

, Служби зовнішньої розвідки ,

, Головного управління розвідки Міністерства оборони ,

, військовослужбовці Національної гвардії ,

, працівники Державної прикордонної служби тощо.

Таким чином, для представників Національної гвардії, СБУ чи Державної прикордонної служби не встановлено вимоги щодо обов’язкового контракту для доступу до пільгової іпотеки, на відміну від мобілізованих до ЗСУ.

Очікування змін: “єОселя” стане доступною і для мобілізованих ЗСУ

Водночас, в “Укрфінжитлі” запевнили, що ця ситуація має змінитися найближчим часом. Було наголошено, що пільгову іпотеку “єОселя” під 3% планують зробити доступною і для мобілізованих до ЗСУ військовослужбовців, що дозволить більшій кількості захисників України покращити свої житлові умови.

Програма “єОселя” також поширюється на педагогів, медиків та науковців, для яких встановлена пільгова ставка у 7% річних.

