Американські військові візьмуть на себе управління крилатими ракетами Tomahawk у випадку, якщо ці високоточні боєприпаси будуть передані Україні. Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на високопоставленого західного військового, інформує Завтра.UA.

За його словами, українським військовим не потрібно проходити навчання з використання цих ракет, оскільки запуск і наведення перебуватимуть під контролем американських операторів.

Контроль — питання безпеки

Джерела FT уточнюють, що така схема передбачає повний контроль США над пуском Tomahawk, навіть якщо ракети фізично розташовуватимуться на території України. Це зменшує ризик ескалації конфлікту та виключає можливість несанкціонованого застосування.

Ракети, здатні змінити ситуацію на фронті

Крилаті ракети Tomahawk — це одна з найефективніших систем далекобійної зброї у світі. Вони здатні вражати цілі на відстані понад 1500 кілометрів із високою точністю. У разі поставок ці ракети можуть стати новим стратегічним фактором у війні Росії проти України.

Передумови поставок

Питання передачі Україні ракет Tomahawk активно обговорюється з весни 2025 року. Раніше Велика Британія та США надавали Києву далекобійні системи Storm Shadow і ATACMS, які вже довели свою ефективність на полі бою.

Аналітики зазначають, що контроль із боку американських військових може стати компромісним рішенням між потребами України та побоюваннями Вашингтона щодо прямого втягнення у конфлікт.

Нагадаймо, раніше стало відомо, як Tomahawk можуть змусити Росію закінчити війну – заява Трампа.