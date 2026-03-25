В то время, когда украинский футбол переживает сложные времена, в Мюнхене прозвучало громкое заявление о его будущем. Юношеская команда ФК «Рух» U-16 одержала уверенную победу над одной из сильнейших академий Европы — «Баварией», обыграв мюнхенцев со счётом 2:0.

Но главное в этой истории — не только результат, а системная работа, которую выстраивает Григорий Козловский, превращая Академию «Руха» в один из самых динамичных футбольных центров Украины.

Победа, которая говорит больше, чем сет

Спарринг в Мюнхене стал серьезным испытанием для «желто-черных». Соперник выставил не только игроков 2010 года рождения, но и нескольких футболистов старшей возрастной категории.

Впрочем, команда под руководством Назара Савицкого продемонстрировала зрелый футбол: Илья Бодак открыл счет после эффектной комбинации, а Артем Федушко удвоил преимущество дальним ударом.

«Бавария» сумела отличиться лишь однажды, но гол не засчитали из-за офсайда. В итоге — 2:0 в пользу украинцев.

Эта победа стала не случайностью, а подтверждением системного роста Академии «Руха» во главе с Григорием Козловским, которая все чаще заявляет о себе на международном уровне.

Григорий Козловский: «Это не просто матч — это вопрос ДНК украинцев»

Особый акцент во время поездки сделал Григорий Козловский, который лично сопровождал команду.

Перед игрой юные футболисты посетили могилу Степана Бандеры в Мюнхене — символический момент, который, по словам Григория Козловского, имел более глубокое значение, чем просто экскурсия:

«Это не туристическая поездка. Здесь лежат корни Украины. Вы должны почувствовать, что вы — часть великой независимой страны… Показать миру, кто такие украинцы».

Этот шаг подчеркивает философию развития клуба — воспитания не только футболистов, но и сознательных граждан.

Мюнхен как точка роста

Поездка в Мюнхен стала для «Руха» больше, чем просто матч. Команда провела спарринг с топ-академией Европы, посетила инфраструктуру «Баварии», побывала на матче Лиги чемпионов на «Альянц-Арене».

Этот опыт позволил сравнить уровень подготовки и понять направление развития. Как отметил Григорий Петрович Козловский, некоторые элементы, увиденные в Германии, вскоре будут внедрены во Львове.

Академия «Руха» — один из самых динамичных проектов

Сегодня Академия «Руха» демонстрирует стабильный прогресс:

регулярные международные матчи

современный подход к подготовке

акцент на интенсивный, европейский стиль игры

Победа над «Баварией» лишь подтвердила правильность выбранного курса.

«Это говорит о том, что у украинского футбола есть будущее. Звездочки растут, и я рад, что академия хорошо работает», — подчеркнул Григорий Козловский.

Символический сигнал Европе

Триумф в Мюнхене — это не просто результат юношеского спарринга. Это сигнал: даже в сложных условиях украинский футбол способен развиваться, конкурировать и побеждать.

И ключевую роль в этом играют люди, которые инвестируют в будущее — такие как Григорий Козловский.