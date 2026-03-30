Екс-власник “Дельта банку” Лагун оскаржує санкції РНБО за допомогою юрфірми, що “відмазує” від ТЦК – ЗМІ

Колишній власник збанкрутілого “Дельта банку” Микола Лагун оскаржує санкції Ради національної безпеки і оборони України, накладені на нього Указом президента Володимира Зеленського у вересні 2025 року за співпрацю з росією. 1 квітня справу проти Зеленського, РНБО та Служби безпеки України, за поданням якої накладено санкції, розгляне Касаційний адміністративний суд в складі Верховного Суду. Інтереси Лагуна представлятиме адвокат Марина Мироненко (Сіліна) з адвокатського обʼєднання “Літігейшн Груп”. Партнер обʼєднання Юрій Демченко відомий тим, що пропонує чоловікам послуги з ухилення від військової служби, йдеться в матеріалі видання “Коротко.Про”.

Видання нагадує, що Лагун перебуває в міжнародному розшуку за звинуваченням у шахрайстві і розкраданні коштів рефінансування НБУ, і при цьому переховується від українського правосуддя у Відні. Згідно з даними порталу Судова влада, на 1 квітня 2026 року призначено розгляд справи про визнання протиправним та скасування Указу Президента України від 20.09.2025 № 694/2025, а позивачем зазначено Лагуна. Відповідне рішення про призначення розгляду оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень.

“Санкції на Лагуна були накладені за співпрацю з росією: його включили до “пакету” з російськими чиновниками, бізнесменами і причетними до порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму, пропагандистами і проросійськими діячами з Молдови. Екс-банкіру на 10 років заблокували активи, заборонили платежі і йому самому, і на його користь, тепер він не зможе купувати чи продавати бізнес, нерухомість, виводити кошти за кордон – фактично здійснювати будь-яку фінансову діяльність. Виняток – повернення коштів Фонду гарантування вкладів”, – йдеться в матеріалі.

Аргументи, чому щодо Лагуна мають бути накладені санкції, звучали в експертному середовищі декілька років. Серед ключових: наявність російського паспорта, звʼязки із “фінансовою правою рукою” володимира путіна Кірілом Дмітрієвим, наявність численних бізнес-звʼязків в росії та на окупованих територіях, сплата там податків і підтримка в такий спосіб російської збройної агресії проти України.

Представляти інтереси Лагуна в суді буде Марина Сіліна (Мироненко) з Адвокатського об’єднання “Літігейшн Груп”. Раніше юристи Litigation Group (також фігурує назва Ligro) не представляли інтереси Лагуна ані в господарських, ані в кримінальних процесах. На сайті обʼєднання є окрема тематична стаття, присвячена екстрадиції осіб, які переховуються від правосуддя. Крім того, одним із перших повідомлень на сторінці у Facebook після початку повномасштабної війни була пропозиція бізнесу оцінити наявність звʼязків контрагента з росією.

“Будь-які, навіть незначні, ділові зв’язки із росіянами завдають нищівної шкоди нашій Державі, адже це так чи інакше – фінансування збройної агресії проти нашого народу. Тому, важливо не допустити співпрацю із російськими суб’єктами господарювання у будь-якому її форматі”, – писали юристи. Тепер вони захищають інтереси клієнта, який перебуває під санкціями РНБО саме за звʼязки із росією.

Журналісти відзначають, що нещодавно одного з партнерів Ligro – Юрія Демченка, який проживає в Німеччині і активно рекламує свої послуги допомоги співвітчизникам в цій країні – зловили на допомозі в ухиленні від мобілізації.

Сама Марина Мироненко (Сіліна) в 2025 році невдало брала участь в конкурсі на посаду судді місцевого суду. Згідно з опублікованим рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів, вона “забула” подати автобіографію. Хоча кандидатську декларацію все ще можна знайти в реєстрі НАЗК. З неї, зокрема, відомо, що адвокатка Лагуна та її чоловік отримували зарплату в ТОВ “Байрактар Юа”, основним видом діяльності якого є обслуговування напоями. Крім того, Мироненко також зареєструвала за собою торгову марку – словосполучення “Hi, Mars!” для кейтерингових послуг. В публічному полі вона брала участь у “відбілюванні” репутації екс-голови Конституційного суду Олександра Тупицького, сумнівних судових процесах проти YouControl, у справі про захист інтересів чиновника Нацполіції щодо дрібного корупційного правопорушення. В рамках “побутових” консультацій Сіліна надавала коментарі щодо прав замовників у хімчистках.