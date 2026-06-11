Підступний тест ПДР: хто насправді порушив правила

Схема паркування автомобілів. Малюнок: “За! Правилами”

Задача на знання вимог дорожніх знаків та табличок до них. Біля тротуару зупинилися дві машини: жовте таксі для посадки пасажира та червоне авто з розпізнавальним знаком водія з інвалідністю. Водій якого автомобіля порушив правила, здійснивши зупинку зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал “За! Правилами”.

Варіанти відповіді

Водій таксі. Водій червоного автомобіля. Обидва порушили правила. Обидва не порушили правила.

Розбір задачі

На ділянці дороги встановлено дорожній знак 3.34 “Зупинку заборонено” разом з табличкою 7.18 “Крім осіб з інвалідністю”.

Це означає, що дія цього знака 3.34 не поширюється на мотоколяски та автомобілі, на яких встановлено розпізнавальний знак “Водій з інвалідністю”. На червоному автомобілі є такий знак, тому його водій має повне право зупинитися у цьому місці.

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Табличка під знаком не скасовує загальних винятків. Згідно з ПДР, дія знака 3.34 “Зупинку заборонено” не поширюється на автомобілі таксі, що здійснюють зупинку для посадки або висадки пасажирів. Водій таксі зупинився саме для посадки пасажира, тому він також не порушує правила.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: