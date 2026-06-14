На Сонці 10 сонячних плям: прогноз магнітних бур на сьогодні

Головний біль під час магнітних бур. Фото: Credits, Magnifik. Колаж: Новини.LIVE

У неділю, 14 червня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані. Проте суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозують. Ймовірність малого геомагнітного шторму складає лише 25%.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані синоптиків Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 14 червня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбувся один спалах класу С та один спалах класу В (такі спалахи суттєво не впливають на Землю).

Прогноз магнітних бур з 14 до 17 червня. Фото: скриншот

Очікується, що геомагнітне поле буде нестабільним до рівня незначного шторму. Сонячна активність залишатиметься низькою з ймовірністю спалахів М-класу та з невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 14 червня:

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Ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%;

— 25%; Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

— 5%; Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;

— 35%; Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

— 5%; Кількість сонячних плям — 10.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Зазначається, що попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам.

Раніше Новини.LIVE публікували прогноз магнітних бур на першу половину червня. Найбільше навантаження на магнітосферу Землі очікувалося 11-12 червня.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в неділю, 14 червня, у деяких куточках України можливий град. Загалом опади очікуються в західних, північних, у більшості центральних областях. У Києві також буде дощ із грозою.