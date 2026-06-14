Річниця удару по Одесі: бізнес-центр “Шевченківський” в руїнах

Бізнес-центр “Шевченківський” в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні минає три роки від одного з найруйнівніших ракетних ударів по Одесі. У ніч на 14 червня 2023 року російські війська атакували місто крилатими ракетами, внаслідок чого серйозних пошкоджень зазнав бізнес-центр “Шевченківський” на однойменному проспекті. Будівля досі залишається понівеченою та нагадує про наслідки того обстрілу.

Кориспондент Новини.LIVE побував на місці удару та зафільмував, який вигляд зараз має будівля на проспекті Шевченка в Одесі.

Пошкоджена торгова частина бізнес-центру “Шевченківський”. Фото: Новини.LIVE

Бізнес-центр “Шевченківський” в Одесі через три роки після ракетного удару РФ. Фото: Новини.LIVE

Загальний вигляд бізнес-центру “Шевченківський” в Одесі у червні 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Який вигляд має бізнес-центр “Шевченківський”

Сьогодні “Шевченківський” залишається однією з найпомітніших пошкоджених будівель Одеси. На фасадах досі видно наслідки вибуху: вибиті вікна, зруйновані стіни та оголені бетонні конструкції.

Верхні поверхи бізнес-центру зазнали прямих руйнувань під час ракетної атаки. Фото: Новини.LIVE

Найбільших руйнувань зазнала висотна частина комплексу — на верхніх поверхах зруйновані перекриття та фасад. Фото: Новини.LIVE

Найбільше постраждала кругла висотна частина комплексу. На кількох поверхах повністю зруйновано зовнішні стіни, місцями обвалилися перекриття. З будівлі стирчить арматура, а частина поверхів фактично перетворилася на відкритий каркас.

Вибиті вікна та зруйновані стелі у приміщеннях комплексу. Фото: Новини.LIVE

Усередині будівлі досі видно наслідки вибуху та руйнування інженерних комунікацій. Фото: Новини.LIVE

Частина приміщень комплексу залишається непридатною для використання. Фото: Новини.LIVE

Торговельна частина комплексу також залишається непридатною для роботи. Величезні панорамні вікна вибиті, всередині видно понівечені підвісні стелі, вентиляційні системи та залишки інженерних комунікацій. Частину входів закрили плитами ОСБ, а на фасадах з’явилися графіті та написи.

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Частину входів до будівлі закрили плитами ОСБ. Фото: Новини.LIVE

Навіть вивіска “Шевченківський центр” на головному вході збереглася лише частково. Навколо будівлі майже немає ознак активного відновлення, а значна частина приміщень продовжує стояти порожньою.

Пошкоджені вивіски та фасад торговельних приміщень комплексу. Фото: Новини.LIVE

На фасаді досі видно пошкодження від вибухової хвилі та уламків. Фото: Новини.LIVE

Ракетний удар по Одесі 14 червня 2023 року

У ніч на 14 червня 2023 року російські війська випустили по Одесі чотири крилаті ракети “Калібр” з акваторії Чорного моря. Частину цілей збили сили протиповітряної оборони, однак уламки та вибухова хвиля спричинили масштабні руйнування у місті.

Наслідки ракетного удару на одному з корпусів бізнес-центру. Фото: Новини.LIVE

Одним із найбільш постраждалих об’єктів став бізнес-центр “Шевченківський” на проспекті Шевченка. Ударна хвиля пошкодила фасади, офісні приміщення та торговельні площі комплексу.

Окрім бізнес-центру, пошкодження отримали десятки цивільних об’єктів. Ударною хвилею було вибито вікна у житлових будинках навколо проспекту Шевченка, постраждали корпуси Одеської політехніки, Музей цікавої науки, магазини, ресторани та десятки припаркованих автомобілів.

Загиблі та постраждалі під час атаки

Найбільших втрат того дня зазнав склад торговельної мережі “Таврія В”. Внаслідок влучання ракети там спалахнула масштабна пожежа.

Під час ліквідації наслідків обстрілу рятувальники виявили під завалами загиблих працівників складу. Загалом внаслідок атаки загинули троє людей, ще понад десять отримали поранення різного ступеня тяжкості. На місці кілька годин тривали пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів.

Атака на Одесу

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що вночі 10 червня росіяни завдали удару по Одесі. Дрони атакували два багатоповерхові будинки. В одному з них ущент вигоріла квартира на п’ятому поверсі. Займання загасили вогнеборці. Постраждала 47-річна жінка. Її госпіталізували. За іншою адресою зазнали пошкоджень фасад і скління будинку.

Пізніше Новини.LIVE писали, що внаслідок атаки постраждали жінка та двоє дітей. Уламки та розбите скло травмували 8-річного хлопчика і 10-річну дівчинку. У багатоповерхівках зафіксували руйнування та пожежі. У 18-поверховому будинку частина ворожого безпілотника впала на балкон квартири на 11-му поверсі.

Також журналісти Новини.LIVE побували на місці атаки та зафільмували наслідки обстрілу. На фото видно, що вибухи були такої сили, що бетонні конструкції балконів вирвало, вікна розлетілися на друзки, а стіни повністю почорніли від кіптяви. Потужна хвиля зачепила навіть подвір’я.