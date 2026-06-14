В яких числах українцям нараховують пенсію і хто отримує гроші швидше: деталі

Жінки з сумками йдуть вулицею, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні нарахування пенсій розпочинається з 4 числа і триває по 25 число кожного місяця. Та є категорії пенсіонерів, яким виплати надходять стабільно на початку кожного місяця.

Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ), передає Новини.LIVE.

Хто першим отримує пенсію в Україні

Так, до 10 числа включно пенсійні виплати надходять:

Ветеранам війни, учасникам бойових дій та людям з інвалідністю, яка настала внаслідок війни;

членам родин загиблих військових.

громадянам, які мають особливі заслуги перед країною.

У ПФУ зауважують, що для інших категорій громадян закон визначає, що свої виплати вони мають отримувати щомісяця не пізніше до 25 числа того місяця, за який вона нарахована.

Гроші можна отримати за місцем фактичного проживання Допоки триває виплатий період, гроші розподіляють та нарховують пенсіонерам банки і Укрпошта.

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Виплата пенсій через банки залежить від внутрішніх графіків фінустанов. Та як правило гроші надходять у перші дні виплатного періоду.

Водночас Укрпошта виконує нарахування за затвердженою інструкцією та офіційними графіками. Це може бути:

видача грошей у відділенні;

доставка пенсіонеру додому.

Особи з інвалідністю І групи чи ті, яким потрібен сторонній догляд, мають надати письмову заяву, щоб пенсію їм доставляв листоноша.

Раніше Новини.LIVE розповідали про довічну надбавку до пенсії. Додаткові гроші нараховують щомісяця. Відомо, хто може отримати.

Ще Новини.LIVE писали, що військовим дозволяють виходити на пенсію раніше за інших. Це відбудеться за умови, що вони мають 25 років служби або їм виповнилося 45 років.