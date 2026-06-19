Левченко отримала побутову травму перед важливими змаганнями

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко повідомила про вимушену паузу у виступах через травму. Легкоатлетка зазначила, що ушкодження вона отримала не під час тренувань чи змагань.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram спортсменки.

Юлія Левченко. Фото: Reuters

Левченко розповіла про несподівану травму

Левченко записала відеозвернення для своїх підписників, у якому пояснила причини відсутності на останніх турнірах. За словами спортсменки, травма виявилася побутовою.

Згодом легкоатлетка пригадала, що подібні випадки вже траплялися в її кар’єрі, адже частину попередніх ушкоджень вона також отримувала поза спортивними аренами.

Легкоатлетка додала, що тепер зосередиться на відновленні та зміцненні спини. Водночас вона наголосила, що зберігає позитивний настрій і спокійно сприймає ситуацію.

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Що буде з літнім сезоном

Левченко поки не готова говорити про конкретні терміни повернення до змагань. Через травму її подальший календар стартів може зазнати змін.

Водночас українка позитивно оцінила вже пройдену частину літнього сезону. За її словами, цей рік вийшов насиченим і цікавим, а нинішні труднощі стали ще одним викликом, який необхідно подолати.

Левченко є однією з найтитулованіших українських стрибунок у висоту. У різні роки вона ставала призеркою чемпіонатів світу та Європи, а також представляла Україну на Олімпійських іграх.