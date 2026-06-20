Чим підживити помідори після пікірування: секрет, що подарує великий врожай

Підживлення томатів для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Після пікірування томати переживають стрес, тому рослини необхідно правильно підтримати. Є підживлення, які допоможуть помідорам зміцнитися та подарувати майбутній щедрий врожай.

Новини.LIVE розповідає, коли підживлювати томати після пікірування та які добрива працюють найкраще.

Коли пікірувати томати

Пікірування розсади томатів проводять після появи двох справжніх листочків. У цей період молоді рослини вже достатньо зміцніли для пересадки в окремі ємності.

Важливі правила пікірування помідорів

Правильно проведене пікірування стимулює розвиток додаткових коренів, завдяки чому рослина отримує більше поживних речовин і вологи. Щоб розсада швидко адаптувалася після пересадки, важливо дотримуватися кількох простих правил:

за кілька годин до роботи зволожте ґрунт;

обережно виймайте сіянці разом із грудкою землі;

заглиблюйте рослини майже до сім’ядольних листків;

використовуйте легкий і поживний субстрат;

після пересадки поставте розсаду у світле місце без прямих сонячних променів на кілька днів.

Коли підживлювати томати після пікірування

Не можна вносити добрива одразу після пересадки. Рослинам необхідно дати час для відновлення та адаптації.

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Підживлювати томати можна, коли:

після пікірування минуло не менше десяти днів;

на стеблі з’явилося два-три нових листки;

до висаджування у відкритий ґрунт або теплицю залишається близько тижня.

Найкращі добрива для томатів після пікірування

Для швидкого росту та розвитку розсади добре підходять комплексні мінеральні добрива, створені спеціально для томатів.

Серед популярних варіантів:

суперфосфат для зміцнення кореневої системи;

калієва селітра для розвитку рослин та формування міцних стебел;

сечовина як джерело азоту для нарощування зеленої маси.

Чим підживити томати після пікірування: натуральні добрива

Багато городників надають перевагу перевіреним народним засобам. Одним із найефективніших варіантів вважається суміш деревного попелу та органічного добрива.

Для приготування розчину потрібно:

10 літрів води;



жменя деревного попелу;



3 столові ложки настою коров’яку або курячого посліду.

Такий склад забезпечує рослини калієм, фосфором та іншими корисними елементами, які сприяють формуванню майбутнього врожаю.

Йод для здорової та міцної розсади

Ще один популярний засіб серед дачників — йодний розчин для обприскування листя.

Для цього в трьох літрах води розчиняють кілька крапель йоду та обприскують розсаду з пульверизатора. Вважається, що така обробка допомагає зміцнити рослини, підвищує їхню стійкість до захворювань і знижує ризик появи деяких шкідників.

Водночас важливо не перевищувати рекомендовану концентрацію, щоб не пошкодити ніжне листя.

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