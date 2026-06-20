США перемогли Австралію і гарантували собі вихід до плейоф ЧС-2026

Матч США — Австралія. Фото: Reuters

Збірна США достроково вийшла у плейоф чемпіонату світу-2026. У матчі другого туру групи D команда Маурісіо Почеттіно обіграла Австралію та гарантувала собі місце в наступному раунді турніру.

Про перемогу США повідомив портал Новини.LIVE.

США продовжили переможну серію

Збірна США після перемоги в першому турі для виходу в плей-оф необхідно було перемагати Австралію в Сіетлі.

Команда Почеттіно від початку заволоділа ініціативою та активно тиснула на суперника. Уже на 11-й хвилині американці відкрили рахунок після прострілу Фоларіна Балогуна з лівого флангу. Захисник австралійців Кемерон Берджесс невдало підставив ногу, зрізавши м’яч у власні ворота.

Австралія намагалася нав’язати боротьбу за рахунок фізичної гри, однак господарі виглядали гострішими в атаці та регулярно створювали небезпечні моменти. Наприкінці першого тайму перевага США стала комфортнішою. Після розіграшу штрафного Тайлер Адамс завдав удару, який був заблокований, але відскок на лінії воротарського використав Кейд Фрімен, подвоївши рахунок.

Читайте також:

Австралійці не змогли повернутися в гру

Після перерви американська команда діяла прагматичніше, контролюючи перебіг зустрічі та не дозволяючи супернику створювати небезпечні моменти біля своїх воріт.

Австралія володіла м’ячем на окремих відрізках матчу, але так і не знайшла шляхів до воріт Метта Фріза. США впевнено втримали перевагу та здобули другу перемогу поспіль на турнірі.

У заключному турі групового етапу США зіграють проти Туреччини, тоді як Австралія зустрінеться з Парагваєм.

Чемпіонат світу-2026. Група D. 2-й тур

США — Австралія — 2:0

Голи: Берджесс, 11 (авт.), Фрімен, 44.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про всі матчі 9-го ігрового дня ЧС-2026, де Бразилія знову вступить у боротьбу за титул.

Також Новини.LIVE повідомляли, чи зможе Ламін Ямаль вийти на поле у протистоянні зі збірною Саудівської Аравії.