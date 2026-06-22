В Польщі можуть заборонити роботу в спеку: які зміни для працівників готує уряд

В Польщі готують нові правила роботи в спеку. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У Польщі готують нові правила для роботодавців, які мають захистити працівників від надмірної спеки на робочому місці. Зараз законодавство визначає лише мінімальну температуру для роботи, але не встановлює максимально допустиму. Незабаром це може змінитися.

Про те, як хочуть змінити правила роботи у спеку в Польщі та коли це може статись, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на інформаційний портал “inPoland”.

Які зміни готують для працівників в Польщі

Згідно з проєктом закону, роботодавці повинні будуть реагувати, якщо температура в приміщені перевищить 28 градусів, а під час важкої фізичної роботи — 25 градусів. У такому випадку потрібно буде подбати про зменшення негативного впливу спеки:

захистити робочі місця від прямого сонячного проміння;

встановити та використовувати системи кондиціонування та вентиляції.

Якщо забезпечити такі умови технічно неможливо, компаніям доведеться змінювати підхід до робочого процесу. Це може бути:

коригування графіків роботи;

додаткові перерви для працівників;

можливість працювати дистанційно;

скорочення тривалості робочого дня;

запровадження позмінного режиму праці.

Також роботодавці повинні будуть створити умови для відпочинку в прохолодних приміщеннях. Якщо зміни ухвалять, вони почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

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Проєкт закону також передбачає чіткі обмеження щодо температури. Якщо навіть після застосування всіх можливих заходів температура в приміщенні перевищить 35 градусів, роботодавець буде зобов’язаний тимчасово зупинити виконання робіт до покращення умов.

Які зміни пропонують для співробітників, які працюють на відкритому повітрі

Подібне правило діятиме і для роботи просто неба. Якщо температура повітря перевищить 32 градуси, виконання робіт із високим або дуже високим рівнем фізичного навантаження буде заборонене. Винятки передбачені лише для тих видів діяльності, які неможливо зупинити через технологічні або організаційні особливості виробництва.

Крім того, нові норми покладуть на роботодавців додатковий обов’язок — регулярно контролювати температуру на робочих місцях. Вимірювання доведеться проводити як у приміщеннях, так і на відкритих робочих майданчиках, а результати перевірок потрібно буде документувати.

У польському уряді зазначають, що майже півтора року до набуття чинності нових правил має вистачити бізнесу для підготовки до змін. За цей час роботодавці зможуть адаптувати робочі місця та привести умови праці у відповідність до нових стандартів безпеки під час спекотної погоди.

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