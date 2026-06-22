Яку температуру виставити на бойлері, щоб менше платити за світло

Гроші на рахунках за комунальні послуги та водонагрівач у магазині. Фото: УНІАН, кадр з відео/YouTube. Колаж: Новини.LIVE

Якщо рахунки за електроенергію раптом зросли, а нової техніки вдома не з’явилося, причина може бути в бойлері. Неправильне налаштування температури змушує його споживати значно більше світла, ніж потрібно.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на РадіоТрек.

Чому бойлер витрачає багато електроенергії

Бойлер для нагріву води може “з’їдати” електроенергію, як кілька десятків холодильників. Особливо це помітно, якщо він постійно підтримує занадто високу температуру.

Коли на бойлері встановлено 70-80°C, часто позначені як режим “III”, пристрій частіше вмикається, щоб підтримувати майже окріп. Це відбувається навіть тоді, коли водою фактично не користуються.

На витрати електроенергії впливає і стан самого бойлера. Чим він старіший і чим більше накипу накопичилося на ТЕНах, тим довше пристрій гріє воду. У результаті бойлер працює довше, а лічильник електроенергії продовжує активно крутитися.

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Яку температуру краще виставити

Оптимальна температура для економії та комфортного душу — 50-55°C. На деяких бойлерах це може бути режим “е” або “І”.

Таке налаштування допоможе зменшити рахунки за електроенергію і водночас продовжити строк служби техніки.

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