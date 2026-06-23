Без хліба і води: економіст дав прогноз щодо ситуації в Криму

Черга з машин на виїзді з Криму. Фото: соцмережі

Тимчасово окупований Крим стрімко наближається до статусу ізольованого острова через системне знищення логістичних шляхів українськими безпілотниками. Експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує півострову масштабну гуманітарну катастрофу, яка в першу чергу вдарить по запасах продовольства та питної води.

Про це Олег Пендзин розповів в інтерв’ю ексклюзивно для Новини.LIVE.

В Криму критична ситуація з постачанням продовольства й пального

За його прогнозами, наслідком такої ізоляції стане повноцінна гуманітарна катастрофа.

“Окремо візьмемо Крим. Крим сьогодні реально українськими дронами перетворюється у острів”, — наголосив аналітик.

Він пояснив, що вразливість півострова криється в його історичній нездатності забезпечувати власні потреби.

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“Дивіться, проблема полягає в тому, що Крим ніколи в повному обсязі себе не задовільняв. Нічим”, — додав Пендзин.

У перші роки незалежності України функціонування Південно-Кримського каналу дозволяло півострову підтримувати сільськогосподарське виробництво та частково покривати запит на продовольство. Наразі ж, за словами економіста, ці території перетворилися на “випалену землю” з колосальним дефіцитом водних ресурсів, тому про самостійне вирощування їжі сьогодні не йдеться.

Також експерт наголосив, що економічна модель сучасного Криму також вкрай нестабільна. Для місцевих мешканців основним заробітком на весь рік був курортний сезон, який триває зазвичай чотири місяці. Додатково ситуацію ускладнює повна відсутність місцевих нафтопереробних заводів, тому усі паливно-мастильні матеріали повністю завозяться ззовні. Відтак, будь-який збій у логістиці миттєво впливає на життя кримчан.

Пендзин нагадав про заяву Командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта “Мадяра” Бровді, який попросив вибачення в українців на окупованих територіях за тимчасові труднощі.

“Це треба бути абсолютно свідомим. І ми почули та від Мадяра, що він вибачився перед українцями на окупованих територіях, що він вимушений створювати подібні речі. Дуже показова річ”, — підкреслив експерт.

Аналітик переконаний, що руйнування шляхів постачання призведе до критичних наслідків саме у базових потребах місцевого населення.

“Тобто, коли ми з вами говоримо про Крим, там в дійсності, я думаю, в найближчий час буде надзвичайно складна ситуація, надзвичайно”, — спрогнозував економіст.

Він зазначив, що нестачу пального люди ще зможуть перетерпіти.

“А відсутність хліба в магазинах, це вже критична ситуація. Або води, наприклад”, — підсумував експерт Економічного дискусійного клубу.

Новини.LIVE писали раніше, що успішні дії українських сил із руйнування транспортної інфраструктури ворога на півдні призвели до серйозного збою в забезпеченні армії РФ. Під прицілом опинилися стратегічні шляхопроводи та мости, які пов’язують окуповану кримську територію із херсонським плацдармом.

Перебої з доставкою вантажів виявилися настільки відчутними, що 21 червня підконтрольний Кремлю уряд Криму оголосив про перехід на екстрений режим функціонування. Через гостру паливну кризу АЗС півострова перестали відпускати пальне за готівку чи талони приватним особам, а поромне сполучення було тимчасово призупинено. Для зниження навантаження на мережі та зменшення ризиків нових ударів окупанти також згорнули всі вуличні масові акції та скоротили час роботи магазинів.

Введені обмеження та закриття рекреаційних об’єктів остаточно зірвали літні плани російських військ і спровокували паніку на півострові. Замість очікуваного потоку відпочивальників на виїздах із Криму утворилися автомобільні черги з людей, які намагаються евакуюватися вглиб РФ, причому пік цієї міграції аналітики прогнозують на середину липня.