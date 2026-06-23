Червоненко повернув Польщі Лицарський хрест

Євген Червоненко звернувся до президента Польщі Кароля Навроцького із закликом «залишити історію історикам» та повідомив, що відмовляється від Лицарського хреста Ордену Заслуг перед Республікою Польща. Про це колишній міністр транспорту та зв’язку України написав у Facebook.

Політик також заявив, що боротьба України має значення не лише для самої держави, а й для безпеки всієї Європи, зокрема Польщі.

«Своєю боротьбою український народ дає дорогоцінний час на переозброєння всій Європі, і насамперед — Польщі», — зазначив Червоненко.

Колишній міністр транспорту та зв’язку України наголосив, що, попри своє рішення, зберігає повагу до Польщі та польського народу. Також він закликав не перетворювати історичні суперечки на перешкоду для партнерства між двома країнами.

«Пане Навроцький, проїдьте нашими містами й селами. Порахуйте державні прапори на кладовищах і вздовж доріг. Залиште історію історикам», — написав політик.

Свою позицію Червоненко також пояснив аналогією з автоспорту: надто часто озираючись назад, можна втратити з поля зору те, що чекає попереду.

Нагадаємо, раніше від Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею» відмовився керівник Офісу президента Кирило Буданов.

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