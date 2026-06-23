Ефір Вечір.LIVE 23 червня — знищено залізничний міст в Криму

Сили Спеціальних Операцій ЗСУ повністю знищили залізничний міст через Північнокримський канал у тимчасово окупованому Криму. Деталей ураження мосту поки немає, однак у пресслужбі анонсували подробиці найближчим часом.

Про це та не тільки поговорять в ефіріть Вечір.LIVE 23 червня.

Гості ефіру

Остап Яриш — медіарадник Razom for Ukraine, український журналіст у Вашингтоні;

Ніна Южаніна — народний депутат “Європейська Солідарність”, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики;

Олег Саркіц — експерт з геоекономіки;

Марек Сієрант — польський політолог;

Павло Розенко — віце-прем’єр-міністр України (2016-2019 рр.), експерт із економічної і соціальної політики;

Богдан Попов — експерт аналітичного центру “Обʼєднана Україна”;

Сергій Соболєв — народний депутат “Батьківщина”, Комітет з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ.

Як писали Новини.LIVE, раніше бійці ССО взяли під повітряний контроль частину шляху до Криму. Дрони бʼють по техніці росіян та руйнують логістичні шляхи.

Також ми повідомляли, що в Криму масовий блекаут через проблеми в роботі електричних мереж. Без світла залишилися відразу чотири міські округи та чотири райони.