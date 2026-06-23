Соковитий хек у клярі на сковороді: рецепт для швидкої та смачної вечері

Смажений хек. Фото: кадр з відео

Звичайний хек може здивувати неймовірним смаком, якщо приготувати його в легкому яєчному клярі. Риба виходить соковитою всередині, з рум’яною хрусткою скоринкою зовні та чудово поєднується з будь-яким гарніром. Цей рецепт стане у пригоді, коли потрібно швидко приготувати смачну вечерю для всієї родини.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

хек — 2 тушки;

яйця — 2 шт.;

борошно — 2 ст. л.;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

олія — для смаження.

Смажена риба. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Очистити хек, видалити плавники та темні плівки всередині. Нарізати рибу порційними шматочками, додати сіль і чорний мелений перець, залишити на 15 хвилин. Яйця розбити в миску та перемішати до однорідності. Кожен шматочок риби обваляти в борошні, після чого занурити в яєчну суміш. Розігріти сковороду з олією. Викласти підготовлені шматочки хека та обсмажити з обох боків до рум’яної золотистої скоринки. Перекласти готову рибу на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Подавати гарячою з улюбленим гарніром або свіжими овочами.

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