Соковитий хек у клярі на сковороді: рецепт для швидкої та смачної вечері

Новини
Оновлено:
Автор Микола Завтрогляд

Смажений хек. Фото: кадр з відео

Звичайний хек може здивувати неймовірним смаком, якщо приготувати його в легкому яєчному клярі. Риба виходить соковитою всередині, з рум’яною хрусткою скоринкою зовні та чудово поєднується з будь-яким гарніром. Цей рецепт стане у пригоді, коли потрібно швидко приготувати смачну вечерю для всієї родини.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • хек — 2 тушки;
  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • олія — для смаження.
рецепт смаженого хека
Смажена риба. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Очистити хек, видалити плавники та темні плівки всередині.
  2. Нарізати рибу порційними шматочками, додати сіль і чорний мелений перець, залишити на 15 хвилин.
  3. Яйця розбити в миску та перемішати до однорідності.
  4. Кожен шматочок риби обваляти в борошні, після чого занурити в яєчну суміш.
  5. Розігріти сковороду з олією. Викласти підготовлені шматочки хека та обсмажити з обох боків до рум’яної золотистої скоринки.
  6. Перекласти готову рибу на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.
  7. Подавати гарячою з улюбленим гарніром або свіжими овочами.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби 

Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю

Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.

Читайте також:

Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.

Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.

Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.

Останні новини
Ще новини