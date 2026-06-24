4 нові екранізації Агати Крісті, які сподобаються шанувальникам детективів

Фрагменти з фільму “Смерть на Нілі”. Колаж: Новини.LIVE

Детективи Агати Крісті не втрачають популярності навіть через десятки років після виходу її книг. Ба більше, сучасні режисери регулярно повертаються до знаменитих сюжетів, даруючи їм нове життя на екрані. Якщо вам до душі загадкові злочини, несподівані розв’язки та атмосфера таємниці, ці екранізації точно заслуговують на увагу.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

Міні-серіал “Чому не Еванс?”

Ця історія починається абсолютно випадково. Молодий чоловік на ім’я Боббі під час гри в гольф знаходить біля скелі незнайомця, який перебуває при смерті. Перед останнім подихом чоловік встигає сказати лише одну дивну фразу: “Чому не Еванс?”.

Після цього життя Боббі різко змінюється. Разом зі своєю подругою він намагається зрозуміти, ким був загадковий незнайомець і що означали його останні слова. Чим далі вони просуваються в розслідуванні, тим більше небезпечних таємниць відкривають.

Фільм “Смерть на Нілі”

Здавалося б, подорож розкішним пароплавом Нілом мала стати приємною відпусткою для всіх пасажирів. Проте спокою приходить кінець після одного загадкового вбивства, яке змінює все.

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За справу береться Еркюль Пуаро. Серед великої кількості підозрюваних йому доведеться знайти того, хто стоїть за злочином. А зробити це буде непросто, адже майже кожен із присутніх приховує власні секрети.

Міні-серіал “Блідий кінь”

Історик Марк Істербрук несподівано дізнається, що його ім’я фігурує у дивному списку, знайденому серед речей померлої жінки. Найбільше його насторожує інше: деякі люди з цього переліку вже загинули за незрозумілих обставин.

Спроба розібратися в ситуації приводить Марка до загадкового будинку, який місцеві пов’язують із чаклунством. Чи справді за смертями стоять надприродні сили, чи за всім ховається цілком земне пояснення — саме це й доведеться з’ясувати головному герою.

Фільм “Привиди у Венеції”

Пуаро давно залишив детективну роботу та намагається жити спокійним життям. Але втекти від загадок йому вкотре не вдається. Під час перебування у Венеції він потрапляє на містичний сеанс у старовинному будинку. Після загадкової смерті одного з учасників події колишній детектив змушений знову взятися за розслідування. Цього разу йому доведеться розібратися не лише з людьми, а й із моторошними легендами, які огортають старовинне місто.

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