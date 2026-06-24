Атака на Харківщину: загибла в Балаклії та поранен

Пожежа після атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська вночі атакували Харків та населені пункти області дронами й авіабомбами. У Балаклії загинула жінка, ще кілька людей постраждали. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, магазини та дитячий садок. Правоохоронці документують наслідки чергових ударів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Удар по Балаклії

Близько 02:50 російський безпілотник, попередньо типу “Герань-2”, атакував Балаклію Ізюмського району. БпЛА влучив у житловий сектор. Унаслідок атаки загинула 56-річна жінка. Її 21-річна донька зазнала гострої реакції на стрес. Також пошкоджено житлові будинки та магазин.

Атака на Харків

Близько 01:00 безпілотник вдарив по Основ’янському району Харкова. Пошкоджень зазнали житловий будинок та автомобілі. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес.

Ще один удар стався о 04:55. За попередніми даними, дрон типу “Молнія” влучив по території недобудованого багатоквартирного будинку в Індустріальному районі міста.

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Авіабомби по селу

Напередодні, 23 червня близько 22:50, російські війська скинули три керовані авіабомби на селище Шевченкове Куп’янського району. Унаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, ясла-садок, магазини та інші будівлі. Поранення отримала 68-річна жінка.

Чим атакували

Протягом минулої доби російські війська активно застосовували різні види озброєння для ударів по Харківській області. За даними обласної влади, ворог випустив одну ракету, одну керовану авіабомбу, вісім дронів типу “Герань-2” та 13 безпілотників “Молнія”. Крім того, окупанти використали 10 FPV-дронів і ще 25 безпілотників, тип яких наразі встановлюється.

Розслідування атак

За фактами атак правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею про воєнні злочини. Слідчі та прокурори продовжують фіксувати наслідки обстрілів і збирати докази.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині сапери ДСНС знешкодили авіабомбу вагою 500 кілограмів, яка не вибухнула після російського удару. Боєприпас упав на територію приватного домоволодіння у Дергачах. Через загрозу для людей фахівцям довелося провести складну операцію з його вилучення. Після цього бомбу безпечно знищили.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині троє цивільних людей підірвалися на невідомому вибухонебезпечному предметі під час прогулянки біля зупинки громадського транспорту. Внаслідок вибуху одна людина померла на місці від отриманих травм, а двоє інших отримали важкі поранення. Трагедія сталася поблизу одного з деокупованих сіл Богодухівського району, де досі залишається висока мінна небезпека.