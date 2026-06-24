Віза в Японію: коли для українців подорожчає в’їзд до країни

Люди на одній із вулиць в Токіо, банкноти євро. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

До Японії люблять приїжджати туристи з усього світу. Однак невдовзі увага до країни може зміститися. Так, в Японії хочуть скоротити витрати на іміграційну систему, тому підвищують вартість віз. Це станеться вперше за пів століття.

Про це повідомляє Euronews, передає Новини.LIVE.

Вартість в’їзду в Японію для українців

До 1 липня 2026 року громадяни України, які вирішать відвідати Японію, платитимуть:

3000 єн — за туристичну візу;

6000 єн — за багаторазову візу.

Однак незабаром ціни зміняться, а саме:

туристична віза коштуватиме 15 000 єн (80 євро);

багаторазова — 30 000 єн (160 євро).

Зміни точно торкнуться багатьох громадян з інших країн. Наприклад, між Україною та Японією не діє безвізовий режим, тобто українцям за в’їзд на територію цієї країни потрібно платити.

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Візи до Японії дорожчають через інфляцію

Влада Японії зауважує, що ціни на візи трималися на одному рівні тривалий час, тоді як інфляція змінювалася щороку. Тож підвищення цін майже у п’ять разів — це реальне відображення рівня інфляції та серйозних змін в обмінних курсах.

Чого ще чекати туристам

Підвищення цін на візи — це лише початок масштабної реформи в іміграційній сфері. Парламент вже погодив зміни до Закону про контроль над імміграцією та визнання біженців. Уряд отримає контроль над іміграційними зборами й зможе їх підвищувати.

Як повідомляли Новини.LIVE, в українців виникли додаткові проблеми з в’їздом до Польщі. Так, держустанови сусідньої країни почали уважніше перевіряти чи людина приїхала через війну, або з економічних причин. Громадянам України, зокрема, відмовляються надавати PESEL UKR.

Також Новини.LIVE писали, що Польща встановила нову вартість за консульські послуги. З 1 січня подорожчали послуги з екстренного оформлення тимчасових паспортів та видачі національних віз.