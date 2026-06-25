Удари по Росії — у НГУ повідомили про проблеми із забезпеченням у росіян

Удари по Москві. Фото: REUTERS

Російські військові стикнулися із проблемою забезпечення через українські далекобійні удари. Операції Сил оборони Україне не дають ворогу можливості підвозити боєприпаси засоби та поповнення особового складу.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів начальник пункту управління батальйону безпілотних систем 4-ї бригади НГУ “Рубіж” Євген Оропай (“Скіф”) в ефірі День.LIVE.

Яких проблем зазнає РФ через удари України

Оропай розповів, що російська армія відчуває проблеми з логістикою та забезпеченням через удари українських Сил безпілотних систем у глибокому тилу. Водночас на фронті окупанти продовжують чинити серйозний тиск.

“Колосальна робота проводиться Силами безпілотних систем, які працюють у глибину понад 30 кілометрів, знищуючи логістику ворога та не даючи йому можливості підвозити боєприпаси, засоби й поповнення особового складу”, — сказав військовий.

Водночас він підтвердив, що російські війська також стикаються з дефіцитом ресурсів.

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“У ворога також є проблеми. Ми це розуміємо, постійно слухаючи їхні перемовини. Вони працюють не на повну”, — зазначив “Скіф”.

Разом із тим віг підкреслив, що головною проблемою для українських підрозділів залишається нестача власних засобів ураження та обладнання.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, Росія посилює захист Москви, стягуючи туди системи ППО. Водночас на інших напрямках у РФ залишається значно менше засобів захисту.

Так, внаслідок успішних українських ударів у головному нафтовому регіоні РФ ввели ліміти на пальне. А в Москві тимчасово скасували систему перепусток для бензовозів для того, щоб забезпечувати безперебійне постачання пального на автозаправні станції.