Фаза Місяця сьогодні, 26 червня 2026: яким знакам Зодіаку день принесе удачу

Зодіакальне коло, красива усміхнена дівчина. Колаж: Новини.LIVE

З наближенням повні посилюються наші емоції, бажання та прагнення до змін. Сьогодні, 26 червня, Місяць, що росте, продовжуватиме перебувати під впливом Скорпіона до самого вечора, наповнюючи день активністю, рішучістю та бажанням рухатися вперед. Стрілець, який займе місце Скорпіона, додасть оптимізму. Місячний календар дарує важливу підказку: цього дня варто уважніше прислухатися до себе.

Новини.LIVE розповідає, що радить місячний календар, яких помилок варто уникати та яким знакам Зодіаку цей день подарує найбільше шансів на успіх.

Як фаза Місяця вплине на п’ятницю, 26 червня

11-й місячний день триватиме аж до 15:35, після ми зустрінемо 12-й місячний день, що принесе більш спокійні та душевні настрої. Місяць, що росте, сприятиме накопиченню сил та завершенню важливих справ. Зараз добре видно, які рішення останніх тижнів були правильними.

Перша половина дня під впливом Скорпіона загострює інтуїцію, допомагає розібратися у складних питаннях та помітити приховані можливості. Після переходу Місяця у Стрілець о 19:40 зросте бажання спілкуватися, планувати подорожі, навчатися та дивитися у майбутнє з оптимізмом.

Які справи сьогодні будуть вдалими

Цей день підходить для:

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завершення старих проєктів;

фінансового планування;

навчання;

творчих занять;

переговорів;

оформлення документів;

підготовки до важливих подій;

наведення порядку у справах;

щирих розмов із близькими.

Що варто уникати сьогодні

Не слід діяти імпульсивно, особливо у першій половині дня. Скорпіон може провокувати ревнощі, образи та бажання контролювати інших. Після вечірнього переходу Місяця у Стрільця важливо не переоцінювати свої можливості та не давати обіцянок, які буде складно виконати.

Що не можна робити 26 червня

Сьогодні не можна:

починати суперечки;

маніпулювати;

поширювати плітки;

свідомо ображати інших;

поспішно робити великі покупки.

Яким знакам Зодіаку найбільше пощастить 26 червня

Найбільш сприятливим цей день буде для:

Ви зможете успішно завершити справи, які давно вимагали уваги.

Ви відчуєте приплив натхнення та отримаєте цікаві пропозиції ближче до вечора.

День стане чудовою нагодою зміцнити стосунки, знайти однодумців або отримати підтримку у важливих питаннях.

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